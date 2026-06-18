Imaging biomedico, il Politecnico di Bari svela il nuovo microscopio a Laser a Cascata Quantica

Bari, 18 giugno 2026 – Il Workshop internazionale “Infrared Microscopy with Quantum Cascade Laser for Biomedical Applications”, in programma venerdì 19 giugno, ore 10.20, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica, Uniba-Poliba, sarà dedicato alle più recenti frontiere della microscopia infrarossa e dell’imaging molecolare applicato alle scienze della vita.

L’evento scientifico, al quale parteciperanno esperti del mondo accademico, clinico, accademico, assume un significato particolare per la presentazione ufficiale del nuovo microscopio infrarosso a Laser a Cascata Quantica (Quantum Cascade Laser – QCL), che rappresenta il primo sistema di questa tipologia commercializzato e installato in Italia. La nuova tecnologia, installata presso il PolySense Lab del Politecnico (referente scientifico, prof. Vincenzo Spagnolo), Dipartimento di Fisica, colloca Bari tra i principali poli nazionali per la ricerca nell’ambito dell’imaging biochimico avanzato.

La microscopia a Cascata Quantica (QCL) rappresenta una tecnologia emergente capace di rivoluzionare l’analisi dei tessuti biologici. A differenza delle tecniche istologiche convenzionali, essa consente di ottenere immagini basate sulla composizione chimica e molecolare del campione, senza l’impiego di coloranti o reagenti.

Attraverso l’analisi dell’“impronta infrarossa” delle biomolecole presenti nei tessuti, è possibile distinguere cellule sane e patologiche, identificare alterazioni metaboliche e supportare sistemi avanzati di classificazione automatica basati su algoritmi di intelligenza artificiale.

L’acquisizione del microscopio è il risultato di una collaborazione strategica tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) e il Dipartimento Interateneo di Fisica, resa possibile grazie alle attività della Fondazione D³4Health e al contributo congiunto dello Spoke 2 – IN²LAB e dello Spoke 3 – PolySense Lab. Questa sinergia ha consentito di realizzare una infrastruttura di ricerca unica nel panorama nazionale, destinata a sostenere attività di ricerca interdisciplinare nei settori della medicina di precisione, della patologia digitale e dell’intelligenza artificiale applicata alla salute.

Workshop programma: ore 10.20, Aula A, Dipartimento di Fisica (campus universitario). Interventi dedicati alla strategia della fondazione D³4Health per la medicina di precisione, alle applicazioni della microscopia infrarossa su campioni biologici, alla stratificazione del rischio nel tumore della prostata mediante spettroscopia QCL e ai più recenti sviluppi della patologia digitale intelligente.

Tra i relatori figurano: prof. Dougal Ferguson, Università di Manchester, dr. Diego Sali, Bruker Optics, prof. Vitoantonio Bevilacqua Politecnico di Bari, prof. Andrea Zifarelli PolySense Lab, dott.ssa Lorena Nappa, Fondazione D³4Health.

Nel pomeriggio i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il PolySense Lab e assistere a una dimostrazione pratica del nuovo microscopio QCL, osservandone direttamente le capacità di acquisizione e analisi su campioni biologici.

L’iniziativa conferma il ruolo crescente di Bari come centro di eccellenza internazionale nelle tecnologie fotoniche per la salute e nella realizzazione di infrastrutture avanzate per la ricerca interdisciplinare, con l’obiettivo di accelerare il trasferimento delle innovazioni scientifiche verso applicazioni cliniche concrete.