Il Viceministro Sileri in visita all’ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma Roma, 1 gennaio 2021 – Visita speciale per i neonati del 2021 al Fatebenefratelli-Isola Tiberina. I piccoli dello storico reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale, punto di riferimento per tante mamme, dove si registrano ogni anno circa 3500 parti, hanno “ricevuto” nella mattina di questo Capodanno 2021, il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, il quale si è poi recato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, altra importante eccellenza dell’Ospedale, che assiste ogni anno circa 600 bimbi prematuri. Ad accogliere il Viceministro, il Vice Presidente Operativo, Fra Pascal Ahodegnon; la Direttrice Sanitaria, Costanza Cavuto; il Superiore della Comunità religiosa, Fra Angel Lopez; i Direttori delle Unità di Ostetricia-Ginecologia, Antonio Ragusa, e della Terapia Intensiva Neonatale, Luigi Orfeo.

