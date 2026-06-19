Il sangue dei donatori diventa patrimonio per la scienza: nasce la collaborazione tra ANTHEM e AVIS

Bergamo, 19 giugno 2026 – Ogni donazione di sangue non genera solo una risorsa essenziale per la cura dei pazienti, ma anche un patrimonio di informazioni prezioso per la ricerca scientifica e la salute pubblica. Con questo obiettivo prende il via la collaborazione tra Fondazione ANTHEM – Advanced Technologies for Human-centEred Medicine e AVIS Nazionale, finalizzata a studiare e valorizzare i dati raccolti nell’ambito delle attività di donazione presenti su tutto il territorio italiano.

Grazie a una rete di oltre 3.300 sedi e più di 1,29 milioni di volontari, AVIS contribuisce ogni anno all’autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti, generando al contempo una grande quantità di dati anagrafici, sanitari e clinici. La collaborazione con ANTHEM punta a comprendere se e come questo patrimonio informativo possa essere utilizzato, nel pieno rispetto della privacy e delle norme vigenti, per favorire la ricerca, la prevenzione e una programmazione sanitaria sempre più efficace.

La prima fase del progetto coinvolgerà un campione di sedi AVIS distribuite sul territorio nazionale e sarà dedicata all’analisi delle tipologie di dati disponibili, delle modalità di raccolta e archiviazione delle informazioni, dei sistemi utilizzati e delle condizioni necessarie per una loro eventuale valorizzazione scientifica. Lo studio approfondirà inoltre gli aspetti organizzativi, procedurali e autorizzativi, nonché le possibili strategie per migliorare interoperabilità e integrazione dei dati.

L’iniziativa si sviluppa nel pieno rispetto dei principi di responsabilità, trasparenza e tutela dei donatori. La protezione dei dati personali, la qualità delle informazioni, la governance etica e l’assenza di qualsiasi finalità commerciale costituiscono elementi fondanti dell’iniziativa, che si inserisce in un modello di ricerca orientato esclusivamente al bene pubblico e alla produzione di conoscenze utili alla collettività.

Guido Cavaletti, Direttore Scientifico di Fondazione ANTHEM: “La collaborazione con AVIS nasce dalla possibilità di mettere in dialogo ricerca scientifica, salute pubblica e una delle principali reti civiche e sanitarie del Paese. Ogni donazione non rappresenta solo un gesto di solidarietà, ma anche un momento in cui vengono raccolte informazioni potenzialmente rilevanti per comprendere meglio lo stato di salute della popolazione. Il nostro obiettivo è valutare, con metodo e nel pieno rispetto della tutela dei donatori, se questo patrimonio possa diventare una base conoscitiva utile per nuove attività di ricerca, prevenzione e programmazione sanitaria”.

Mattia Cattaneo, professore dell’Università degli Studi di Bergamo e responsabile scientifico del progetto: “Questa prima fase della collaborazione nasce con l’obiettivo di comprendere come si genera, si struttura e può essere valorizzato il patrimonio informativo presente nelle diverse realtà AVIS. Analizzeremo come i dati vengono generati, organizzati e resi disponibili nei diversi contesti, quali caratteristiche presentano e quali condizioni possano favorirne, in prospettiva, l’utilizzo per finalità di ricerca. Solo a partire da questa conoscenza sarà possibile definire percorsi di ricerca sostenibili, utili e coerenti con le esigenze dei territori, dei donatori e della salute pubblica”.

Oscar Bianchi, Presidente di AVIS Nazionale: “Questa collaborazione rappresenta un’importante opportunità per approfondire la conoscenza del patrimonio informativo che si genera attraverso la donazione di sangue. I nostri volontari sono autentiche sentinelle della salute: grazie al loro gesto, ai controlli periodici e al monitoraggio costante del proprio stato di salute contribuiscono non solo alla cura dei pazienti, ma anche alla diffusione della prevenzione e della cultura della salute. Valorizzare l’insostituibile ruolo dei donatori significa esplorare nuove opportunità per la ricerca scientifica e per il miglioramento del Sistema sanitario nazionale, a beneficio dell’intera collettività”.