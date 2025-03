Il riscaldamento globale allunga la stagione dei pollini: aumentano i rischi per la salute respiratoria

Cetara, 20 marzo 2025 – Le temperature salgono, i giorni di gelo si riducono e la stagione dei pollini si allunga e si intensifica: nel 2023 in Italia si sono registrati 10 giorni senza gelo in più rispetto alla media del trentennio 1991-2020. Un dato che colloca il 2023 al terzo posto tra gli anni con il minor numero medio di giorni con gelo dell’intera serie storica.

A evidenziare questo valore è l’indicatore “Giorni con gelo” della Banca Dati Indicatori Ambientali dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che misura il numero dei giorni in cui la temperatura minima dell’aria scende sotto gli 0°C, un parametro chiaro per monitorare l’evoluzione del clima e i suoi effetti, soprattutto per la salute respiratoria.

Ed è la relazione tra cambiamenti climatici e allergie respiratorie, tra i temi al centro congresso “Libero Respiro”, patrocinato dalla Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica (SIAAIC), in corso a Cetara, in occasione della 18ª edizione della Giornata Nazionale del Polline, promossa dalla Società Italiana di Aerobiologia, Medicina e Ambiente (SIAMA).

“Alla luce dell’aumento delle giornate senza gelo, che evidenzia l’impatto crescente del riscaldamento climatico, si registra un trend tutt’altro che rassicurante di stravolgimento del calendario dei pollini – dichiara Vincenzo Patella, Presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC) e Direttore UOC Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria di Salerno – Meno giorni con temperature sottozero, danno più tempo alle piante di crescere e rilasciare i pollini che provocano allergie. Non solo anticipando la pollinazione primaverile di 25 giorni, ma anche prolungando quella autunnale di quasi tre settimane, con un aumento complessivo della durata della stagione dei pollini di oltre un mese e mezzo e un rilascio di carico pollinico sempre più abbondante – sottolinea – A causa del riscaldamento globale la stagione critica per le allergie è dunque destinata a diventare sempre più lunga e massiccia, con il risultato che i sintomi sono peggiori e più duraturi per gli oltre 10 milioni di italiani che soffrono di allergie, costretti a protrarre le terapie nel tempo”.

Prof. Vincenzo Patella

Lo evidenzia anche un’analisi diffusa negli Stati Uniti due settimane fa dall’organizzazione Climate Central, che ha valutato l’andamento delle temperature in 198 città americane per vedere come è cambiata la durata della stagione senza gelo dal 1970 al 2024. L’indagine ha rilevato che 172 città hanno registrato una media di 20 giorni in meno senza gelo rispetto al 1970, contribuendo a far sì che la stagione dei pollini fosse più lunga e precoce, con conseguenze più gravi per milioni di americani.

“Il cambiamento climatico rende la stagione dei pollini non solo più lunga, ma anche più intensa a causa dell’inquinamento che intrappola il calore – spiega Patella – Livelli più elevati di CO2 nell’aria possono aumentare la produzione di pollini nelle piante, in particolare nelle graminacee e nell’ambrosia. A causa dei persistenti elevati tassi di inquinamento da CO2, secondo una ricerca americana del 2022, alla fine del secolo l’aumento della produzione di pollini potrebbe arrivare fino al 200%”.

Stagione dei pollini sempre più lunga potrebbe aumentare la mortalità respiratoria: rischio più alto fino al 116%

Stagioni polliniche più lunghe e intense possono avere gravi conseguenze per le persone più vulnerabili. In particolare i bambini affetti da asma, ma soprattutto gli anziani con malattie respiratorie, in costante aumento e che oggi riguardano il 17% degli over 65 nel nostro Paese.

È quanto emerge da uno studio pubblicato a metà gennaio su BMC Public Health che ha analizzato il legame tra pollini e mortalità tra gli anziani, correlata a problemi respiratori.

Valutando oltre 127 mila decessi registrati in Michigan tra gennaio 2006 e dicembre 2017, i ricercatori hanno esaminato quattro tipi di polline: di alberi decidui, cioè che perdono le foglie, come acero, betulla e pioppo, di sempreverdi, di graminacee e di ambrosia.

“Utilizzando modelli informatici avanzati, gli autori dello studio hanno osservato come livelli elevati di polline, dopo 7 giorni di esposizione, fossero correlati a un aumento dei tassi di mortalità negli anziani con problemi respiratori preesistenti – riferisce Patella – I risultati della ricerca hanno mostrato, infatti, che alti livelli di polline di alberi decidui e graminacee si associano a un rischio dell’81% più alto di mortalità per tutte le cause respiratorie croniche, dopo sette giorni di esposizione”.

“Gli autori dello studio hanno inoltre rilevato che livelli elevati di polline di ambrosia sono collegati, dopo una settimana di esposizione, a un forte aumento, pari al 107%, della mortalità per BPCO, e del 116% per tutte le altre malattie respiratorie croniche. Non è stato osservato, invece, alcun collegamento, tra i vari tipi di polline e la mortalità per cause respiratorie infettive – chiarisce il presidente SIAAIC – Questi dati suggeriscono che l’aumento delle temperature e l’allungamento della stagione dei pollini, potrebbe avere un peso sempre maggiore per la mortalità respiratoria tra gli over 65”.

Il decalogo degli esperti SIAAIC per città verdi, ma con impatto minimo dei pollini

Per proteggere la salute e ridurre al minimo gli effetti dannosi delle allergie stagionali, in un clima sempre più soggetto a cambiamenti estremi, gli esperti SIAAIC hanno messo a punto un decalogo:

“Oltre a ridurre al minimo l’esposizione, controllando i report locali sulla qualità dell’aria prima di uscire e limitando il tempo trascorso all’aperto e utilizzare filtri per purificare l’aria negli spazi abitativi, fondamentale è anche la gestione del verde pubblico per la riduzione della quantità dei pollini – suggerisce Patella – A tal fine la SIAAIC ha realizzato un decalogo con semplici soluzioni per avere un impatto minimo senza rinunciare al verde pubblico”.

“Tra i punti chiave preferire piante che affidano agli insetti l’impollinazione e producono minori quantità di polline, ed evitare alberi come betulla, cipresso e ulivo; predisporre la falciatura e gestione del verde nelle ore notturne e nelle giornate poco ventilate; effettuare la potatura delle siepi prima della fioritura e prima del rilascio del polline”, conclude Patella.