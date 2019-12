Il prof. Macrì dell’Università di Messina nel Board della Società Italiana di Chirurgia Oncologica

Messina, 13 dicembre 2019 – Il prof. Antonio Macrì, ordinario di Chirurgia Generale dell’Università di Messina e responsabile del Programma Interdipartimentale per la Cura dei Tumori Peritoneali e dei Sarcomi dei Tessuti Molli dell’AOU “G. Martino”, è stato nominato, per il biennio 2019-2021, componente del Board nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (S.I.C.O.), affiliata alla European Society of Surgical Oncology (E.S.S.O).

Prof. Antonio Macrì

La S.I.C.O. riconosce tra le proprie finalità principali quelle di riunire i cultori della Chirurgia Oncologica, promuovendone il progresso nel campo sperimentale, didattico, clinico e sociale e favorire le relazioni scientifiche e culturali fra i Chirurghi Oncologi e tra questi e gli altri Cultori dell’Oncologia, sia italiani che esteri. In particolare la S.I.C.O. si propone di operare in collaborazione con le altre Società dedite all’Oncologia, per contribuire alla formazione di Chirurghi Oncologi e di promuovere la formazione di strutture intra- ed extra-ospedaliere per l’assistenza dei pazienti affetti da neoplasie.

Questo riconoscimento segue quello già ottenuto dal prof. Macrì, lo scorso 20 febbraio, quale responsabile del Centro di Riferimento per la Cura dei Tumori Peritoneali, unica struttura in atto accreditata dalla S.I.C.O. nel meridione d’Italia.