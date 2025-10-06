Il prof. Gastone Ciuti è il nuovo Direttore dell’Istituto di BioRobotica pisano

Prof. Gastone Ciuti

Pisa, 6 ottobre 2025 – Gastone Ciuti è il nuovo Direttore dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Succede al prof. Cesare Stefanini e resterà in carica per il triennio 2025-2028. A Gastone Ciuti sono giunti gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità della Scuola e del Rettore Nicola Vitiello.

“È un onore servire e guidare, per il prossimo triennio e insieme alla nostra comunità, l’Istituto di BioRobotica, contribuendo alla sua crescita e al suo consolidamento nelle missioni accademiche – dichiara Gastone Ciuti – L’Istituto di BioRobotica conta oggi oltre 350 persone tra docenti, ricercatrici e ricercatori, personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo, dottorande e dottorandi, ed è una realtà di riferimento a livello internazionale, da sempre animata dagli ideali fondativi dell’eccellenza scientifica, della formazione avanzata, e dell’innovazione con alto impatto sociale”.

Gastone Ciuti è professore ordinario di Bioingegneria. È responsabile scientifico del Healthcare Mechatronics Laboratory con il quale sviluppa sistemi robotici per la chirurgia e applicazioni mediche avanzate. Le sue attività di ricerca si concentrano sullo studio, la progettazione, la realizzazione e la validazione clinica di piattaforme integrate e sistemi intelligenti in ambito medico, con l’obiettivo di promuovere una diagnosi e una terapia efficaci, affidabili e minimamente invasive.

“Nel mio mandato intendo lavorare al consolidamento della reputazione scientifica internazionale dell’Istituto di BioRobotica, avviando una riflessione approfondita sulle prossime sfide e nuovi ambiti di ricerca in cui mettere a sistema e valorizzare al meglio le competenze multidisciplinari e le professionalità della nostra comunità. Sarà inoltre mio impegno promuovere le relazioni con le istituzioni locali e rafforzare la competitività, il livello di innovazione e l’impatto della nostra ricerca a beneficio della società, attraverso collaborazioni sempre più strategiche e strutturate con il mondo produttivo, in sinergia e nel pieno rispetto delle relative missioni istituzionali” conclude Ciuti.