Il prof. Gabriele Centi, UniMessina, insignito del Research Award dalla Fondazione Alexander von Humboldt Prof. Gabriele Centi Messina, 20 novembre 2020 – Il prof. Gabriele Centi, docente del Dipartimento MIFT e delegato dell’Università di Messina al Green Deal, è stato insignito del prestigioso Research Award della Fondazione Alexander von Humboldt (Germania) che annovera tra i premiati (Humboldiani) ben 56 premi Nobel. Ogni anno, tale Fondazione attribuisce Humboldt Research Awards che onorano i principali scienziati internazionali di tutte le discipline per il loro lavoro complessivo fino ad oggi. I vincitori del premio sono invitati a collaborare con un’istituzione scientifica in Germania, nel caso specifico sulla tematica della catalisi con il Fritz-Haber Institute della Max-Plank Society di Berlino, ove operava il premio Nobel di chimica Gerhard Ertl.

