Il Principe Alberto di Monaco in visita all’Istituto Gaslini Genova, 23 aprile 2022 – Questa mattina SAS il Principe Alberto di Monaco ha fatto visita all’Istituto Giannina Gaslini. Il Principe è a Genova in occasione della Festa della Bandiera e del conferimento della cittadinanza onoraria. Dopo la visita di Euroflora 2022 con le autorità regionali e cittadine, il Principe Alberto ha reso omaggio all’Ospedale Gaslini dove è stato accolto dal presidente Edoardo Garrone, dal direttore generale Renato Botti, dal direttore sanitario Raffaele Spiazzi, insieme ad una delegazione di operatori e degenti dell’Ospedale pediatrico. Presso la vetrata d’ingresso ha scritto una lunga dedica agli operatori del Gaslini sul libro storico delle firme dei visitatori illustri – dal 1938 ad oggi. Dopo le foto istituzionali il Principe Alberto e il Presidente Garrone si sono recati a visitare la Casa Rossa, la nuova struttura di accoglienza dedicata ai famigliari dei pazienti dell’ospedale Gaslini, realizzata dalla storica associazione Band degli Orsi, che da tanti anni opera a servizio dei pazienti dell’ospedale e dei loro famigliari.

