Il Policlinico Universitario Gemelli IRCCS si conferma Top Employer anche nel 2020

Roma, 7 febbraio 2020 – La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS si conferma per il terzo anno consecutivo Top Employer Italia, certificazione che viene rilasciata alle organizzazioni che si distinguono per l’impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di politiche che mettono al centro i collaboratori.

La certificazione viene riconosciuta ogni anno a seguito di un processo di valutazione tramite il quale vengono esaminate oltre 600 pratiche, suddivise in 10 macro aree che riguardano i temi chiave della gestione delle risorse umane. Le aziende certificate sono quelle che dimostrano di presidiare in modo adeguato e bilanciato tutte le aree oggetto di valutazione che comprendono dalla selezione, all’inserimento, allo sviluppo professionale, alla cultura, solo per citarne alcune.

Le imprese certificate Top Employers Italia in questa 12^ edizione sono state 111 mentre a livello Globale sono oltre 1.600 le aziende certificate in 119 Paesi.

“Essere confermati per tre anni di fila come organizzazione Top Employer è per noi di grande soddisfazione perché riconosce l’importante investimento che stiamo facendo sulle persone, sulla qualità dei modelli organizzativi e sull’innovazione – sottolinea Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Nell’ultimo anno abbiamo portato a termine la prima fase del cambiamento del nostro software di gestione dei dati sanitari e abbiamo avviato in parallelo un percorso di miglioramento dei processi clinici e gestionali secondo l’accreditamento all’eccellenza della Joint Commission International. Atti concreti che segnalano la volontà di investire nel Gemelli perché continui a essere nel tempo un modello di riferimento nazionale e internazionale, dove le spiccate competenze assistenziali, di ricerca scientifica e tecnologica si fondono con la sensibilità umana, al servizio di tutti, per cure eccellenti e accessibili”.

“La certificazione Top Employer – aggiunge Daniele Piacentini, Direttore Risorse Umane della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto non solo la Direzione Risorse Umane, ma tutti i ruoli con responsabilità di gestione delle persone in Fondazione: dai Direttori medici, ai Dirigenti e coordinatori infermieristici e sanitari, a quelli amministrativi. Ognuno ha dato un contributo importante nel processo di miglioramento della gestione del personale in Fondazione e questo riconoscimento ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta per rendere il Gemelli un luogo dove le persone possono crescere professionalmente e umanamente, in un contesto dove tutta l’organizzazione è stimolata a investire nell’innovazione e nel miglioramento delle cure per i nostri pazienti”.

“La nostra convinzione – conclude Piacentini – è che per assicurare cure di qualità ai nostri pazienti, è necessario prenderci cura dei nostri collaboratori, la certificazione Top Employer è uno degli strumenti che ci aiutano in questo percorso, che ha sempre margini di miglioramento”.