Il modello ParkinsonNet sbarca al Gemelli: una rete di esperti per trasformare la cura

Roma, 23 ottobre 2025 – La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS è partner di ACTION-PD (ACcellerate The Implementation Of Networkcare for Parkinson’s Disease, FP-1356), un progetto europeo finanziato dal programma THCS JTC 2023 dedicato alla trasformazione dei sistemi sanitari.

L’obiettivo è accelerare l’implementazione di ParkinsonNet, un modello innovativo di cura integrata e centrata sulla persona per i pazienti con malattia di Parkinson (PD), attivo da più di 20 anni nei Paesi Bassi.

Consorzio e coordinamento

Il progetto è coordinato dal prof. Bastiaan Bloem (Radboud University Medical Center, Paesi Bassi) e vede la partecipazione del Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (Francia), dell’Università di Padova, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Italia) e della University of Silesia in Katowice (Polonia).

Al Policlinico Gemelli il progetto sarà coordinato dai professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Paolo Calabresi, Direttore della UOC di Neurologia, e Anna Rita Bentivoglio, Direttore della UOS Disturbi del Movimento. “Le persone con malattia di Parkinson beneficiano di cure mediche e riabilitative mirate ai disturbi tipici della malattia, l’expertise del team di cura può fare veramente la differenza sui risultati ottenuti – afferma la prof.ssa Bentivoglio – La collaborazione con altri team internazionali virtuosi è fondamentale per velocizzare l’implementazione di tali modelli di cura multidisciplinari”.

Il progetto è ufficialmente partito con il kick-off meeting del 12 settembre 2024, svoltosi a Nimega (Paesi Bassi) presso il Radboud University Medical Center, che ha riunito i coordinatori dei vari centri partecipanti. Per la Fondazione Gemelli hanno preso parte i dottori Giulia Di Lazzaro e Danilo Genovese.

Dall’11 al 13 giugno 2025, i membri del team del Gemelli (Giulia Di Lazzaro, Danilo Genovese, Diego Ricciardi, Francesca Di Caro, Ludovica Tassi, Martina Antonacci e Giordana Ratto) insieme ai rappresentanti degli altri centri partner hanno partecipato, sempre a Nimega, al corso internazionale “train-the-trainer”, completando la formazione che consente loro di diventare parte integrante della rete ParkinsonNet e di diffonderne il modello in Italia.

È già programmato il primo corso di formazione italiano, rivolto a fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali specializzati nella malattia di Parkinson, che si terrà il 26 gennaio 2026 e il 13-14 febbraio 2026. Questo corso permetterà di reclutare i primi professionisti nella rete ParkinsonNet italiana, avviando così il modello di cura integrata anche nella nostra regione.

Obiettivi del progetto

ACTION-PD si propone di implementare ParkinsonNet in 4 regioni pilota (2 in Italia, 1 in Francia e 1 in Polonia) per formare terapisti che possano prendere in carico circa 1.000 pazienti per regione; formare team multidisciplinari locali di esperti nella malattia di Parkinson (neurologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri e rappresentanti dei pazienti) per coordinare e sostenere la rete; creare un network internazionale di apprendimento continuo per condividere esperienze e best practice, facilitando l’ulteriore diffusione del modello; sviluppare linee guida per l’implementazione di modelli di cura integrata replicabili anche per altre patologie croniche (per esempio Alzheimer, BPCO, scompenso cardiaco).

Impatto atteso

Grazie ad ACTION-PD, entro 10 anni dalla conclusione del progetto, si prevede che il 75% delle persone con malattia di Parkinson nei Paesi partner avrà accesso a cure integrate e centrate sulla persona da parte di terapisti con formazione specifica per questa malattia, con benefici misurabili in termini di qualità di vita, riduzione delle complicanze e risparmio per i sistemi sanitari (stimati fino a 695 milioni di euro annui a livello europeo).