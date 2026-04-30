Il cervello al centro del mondo. Neuroscienze e intelligenza artificiale: siamo alla svolta

Nicoletta Cocco

C’è un filo invisibile che attraversa le notizie di questi giorni su insalutenews, e non è difficile da riconoscere per chi ha imparato a leggere la scienza oltre i comunicati stampa. Quel filo si chiama cervello. Si chiama sistema nervoso. Si chiama, con una parola che fino a vent’anni fa evocava fantascienza e oggi è realtà clinica quotidiana: neuroscienze.

Viviamo un momento straordinario. Non uso questo aggettivo con la leggerezza con cui spesso viene impiegato nel giornalismo, dove tutto è “storico” e tutto è “rivoluzionario”. Lo uso con la precisione che mi viene dall’aver imparato, in anni di giornalismo scientifico, a distinguere il rumore dal segnale.

Prendiamo quello che è accaduto solo nelle ultime settimane, tra le notizie che abbiamo raccontato su queste pagine.

A Padova, il Padova Neuroscience Center ha inaugurato la prima macchina in Italia – e tra le pochissime in Europa – capace di ‘ascoltare’ i neuroni mentre parlano, in tempo reale. Non è una metafora: si tratta di un sistema di magnetoencefalografia a sensori quantistici che registra l’attività cerebrale con una precisione e una risoluzione temporale mai raggiunte prima. Per chi segue da anni l’evoluzione delle tecnologie di neuroimaging, quello strumento rappresenta qualcosa di più di un primato tecnologico: è una nuova lingua con cui interrogare il cervello umano.

Pochi giorni prima, un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal CNR aveva pubblicato i risultati di uno studio sulla DEE85, una forma gravissima di encefalopatia epilettica dello sviluppo nei bambini: individuata la firma molecolare della malattia, aperta la strada verso terapie mirate. E ancora: la scoperta italiana che ha rimesso in discussione la presunta tossicità del gene MeCP2 nella sindrome di Rett, con implicazioni dirette sullo sviluppo di nuove terapie per una patologia che oggi non ne ha. E il racconto dell’epilessia nelle donne, malattia invisibile che cambia volto tra maternità, lavoro e stigma sociale. Perché le neuroscienze non sono solo laboratori, sono anche vite.

Tutto questo, in pochi giorni. Tutto questo, mentre l’intelligenza artificiale entra nei processi di ricerca con una discrezione che non fa rumore ma sta cambiando tutto.

L’IA non è più lo strumento che “aiuta il medico a leggere le immagini diagnostiche” (narrativa ormai datata, utile per i convegni di qualche anno fa). Oggi l’intelligenza artificiale accelera la ricerca sulle cellule staminali eliminando anni di test in laboratorio. Progetta vaccini con la “Reverse Vaccinology 3.0”. Analizza satelliti per prevenire crisi idrotermali. Legge il movimento di uno smartphone per identificare un colpevole. E, nel campo delle neuroscienze specificamente, sta diventando lo strumento che permette di trattare in poche ore dati genomici che prima richiedevano mesi, come ci ha raccontato il Bambino Gesù di Roma con il suo lavoro sul sequenziamento rapido e i 100 nuovi geni identificati nei tumori pediatrici.

La domanda che mi pongo, e che pongo a chi legge, non è se questo progresso sia reale. È reale, ed è documentato articolo dopo articolo su queste pagine. La domanda è: siamo pronti a riceverlo?

Perché ogni volta che la scienza fa un salto, il sistema che dovrebbe tradurlo in cura per i cittadini arranca. Lo abbiamo visto con la medicina nucleare: vent’anni di progressi, come ha documentato il Libro Bianco AIMN 2026, rischiano di essere vanificati da un decreto tariffe che trasforma le cure in un privilegio. Lo vediamo con la chirurgia robotica, che il Collegio dei Chirurghi chiede di non soffocare con linee guida inadeguate. Lo vediamo nel dibattito lacerante sulla riforma Schillaci e sul futuro del medico di famiglia, figura che non si può ‘smontare’ per burocratizzarla, come giustamente avverte il Codacons, né abbandonare alla deriva di un SSN che si frammenta in ventuno Italie sanitarie diverse.

Il cervello è al centro del mondo, dicevo. Ma il cervello – quello dei ricercatori, dei clinici, dei pazienti, dei legislatori – deve funzionare insieme. La neurologia ci insegna che non esiste un’area del cervello che lavora da sola: ogni funzione è il risultato di una rete. Vale anche per la sanità. Vale anche per la ricerca. Vale anche per il giornalismo scientifico, che ha il compito – scomodo e necessario – di tenere insieme i pezzi, raccontare la complessità senza semplificarla, e non smettere mai di chiedere: a chi servono davvero questi progressi?

Noi continuiamo a farlo, ogni giorno.