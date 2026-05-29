Il Centro Cardiologico Monzino vetrina del PNRR: 17 progetti tra IA e terapie biologiche avanzate

Milano, 29 maggio 2026 – Il Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha accolto ieri la visita istituzionale della Struttura di Missione del PNRR nel quadro dell’evento “L’Italia del PNRR. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro”, organizzato dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso unitamente alla Commissione Europea, che si è tenuto il 27 e 28 maggio presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Hanno partecipato alla visita il Vicedirettore della Dg ECFIN della Commissione europea Declan Costello, la Direttrice della SG Reform della Commissione europea Marie Donnay, il Direttore dalla DG ECFIN della Commissione europea Paul Kutos, il Coordinatore della Struttura di Missione PNRR. Antonio Palmisano e Achille Iachino, Capo unità di struttura di missione PNRR al Ministero della Salute.

Obiettivo dei due giorni milanesi era rendere noti i risultati tangibili degli investimenti e delle riforme del Piano italiano che produrranno crescita e sviluppo anche dopo il 2026, illustrando il lavoro svolto dal Governo Meloni per l’attuazione del Piano, con alcuni tra i più significativi interventi realizzati e raccontati direttamente dai protagonisti.

Il Monzino ha una posizione primaria fra questi protagonisti ed è stato infatti scelto come ospedale di ricerca milanese di eccellenza per una visita della delegazione della Struttura di Missione del PNRR, quale esempio dell’efficacia del PNRR sul territorio.

Con 17 progetti finanziati, per un totale complessivo di oltre cinque milioni e 750mila euro, il Centro Cardiologico Monzino IRCCS è uno dei maggiori destinatari del Nord dei fondi della Missione 6 (salute) del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), stanziati dal Ministero della Salute per l’innovazione e la ricerca.

Il Monzino figura capofila in 9 e partner in 8 dei progetti che nell’insieme coinvolgono 35 suoi ricercatori e ricercatrici, e che affrontano alcune delle aree cruciali per il futuro della cardiologia: dalle terapie biologiche avanzate, all’applicazione dell’intelligenza artificiale, dalla diagnosi di precisione alla scoperta di nuovi bersagli di malattia.

“La visita della Struttura di Missione ci onora e ci riempie di orgoglio. Il PNRR del Ministero della Salute ha seminato nei filoni più critici e strategici della ricerca cardiovascolare e noi siamo felici di poter contribuire a studi di frontiera sia dal punto di vista sperimentale che tecnologico. Grazie ai finanziamenti stiamo sviluppando tecnologie e competenze già presenti nella nostra struttura e, in rete con altri centri altamente specializzati, stiamo promuovendo nuovi studi sperimentali e clinici” dichiara il prof. Giulio Pompilio, Direttore Scientifico Monzino.