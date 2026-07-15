Il caldo record pesa sul cervello: ecco perché possono aumentare ansia, stress e conflitti

Roma, 15 luglio 2026 – Il caldo estremo influisce non solo sulla salute fisica, ma anche su quella mentale, portando a disturbi come stress, ansia, insonnia e problemi dell’umore che possono sfociare in vere e proprie patologie psichiatriche. Lo affermano i medici della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che invitano alla massima attenzione contro le conseguenze del caldo sulla salute mentale.

“Le ondate di calore prolungate hanno un effetto diretto non solo sul corpo ma anche sulla mente, modificando i nostri comportamenti quotidiani – spiega il presidente Alessandro Miani – Tra i disturbi maggiormente segnalati rientrano stress e stati d’ansia generati dalle elevate temperature, difficoltà nel prendere sonno o insonnia, affaticamento e senso persistente di confusione o stanchezza. Fattori che, combinati tra loro, alterano i comportamenti quotidiani portando ad una maggiore irritabilità con un possibile aumento della conflittualità interpersonale, anche all’interno della coppia, o tensioni nei contesti lavorativi”.

Prof. Alessandro Miani

“Il cervello umano è particolarmente sensibile al calore: temperature elevate e persistenti possono alterare la termoregolazione, aumentare lo stress fisiologico, favorire la disidratazione e gli squilibri elettrolitici e interferire con i meccanismi neurofisiologici coinvolti nella regolazione dell’umore e dell’attenzione. Nelle persone più vulnerabili, questi effetti possono aggravare disturbi psichiatrici preesistenti o favorire episodi acuti – aggiunge Miani – Da non sottovalutare poi l’impatto del caldo sul sonno: per addormentarsi e mantenere un sonno ristoratore, il corpo deve ridurre la propria temperatura interna. Quando l’ambiente rimane caldo anche di notte, questo processo viene ostacolato, e il sonno diventa più breve e frammentato aumentando affaticamento, irritabilità e stress”.

Per ridurre i rischi degli effetti del caldo record sulla salute mentale la Società Italiana di Medicina Ambientale suggerisce alcune misure pratiche: