Ictus, attivata Stroke Unit all’ospedale San Filippo Neri di Roma Roma, 18 gennaio 2023 – Attiva da oggi l’Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN) di I livello, tra i servizi del reparto di Neurologia dell’ospedale San Filippo Neri. Collocata nei locali recentemente ristrutturati, del reparto di Neurologia, la Stroke è dotata di 4 posti letti di terapia semi-intensiva. Un’équipe medica e infermieristica dedicata garantirà la diagnosi e il trattamento dei pazienti con vasculopatie cerebrali acute, così come previsto dalla Rete Ictus della Regione Lazio. L’apertura della Stroke Unit, arricchisce il percorso terapeutico dell’ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1, nei confronti dei pazienti affetti da ictus cerebri e completa la Rete Ictus della Regione Lazio, nel ruolo di Spoke dell’area 4, il cui Hub è il policlinico Gemelli. Il percorso di cura dell’ictus (PDTA) è stato definito d’intesa tra tutte le discipline coinvolte nell’assistenza alle malattie cerebrovascolari: Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Cardiologia, Radiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione. Roberta Volpini, Direttore Generale FF, ha ringraziato tutta la squadra del San Filippo Neri e in particolare la dott.ssa Maria Concetta Altavista, direttore della UOC Neurologia e la dott.ssa Cinzia Roberti, responsabile della UTN, che metteranno a disposizione dei pazienti la lunga esperienza nel campo delle malattie cerebro-vascolari.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 127 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...