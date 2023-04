I Nas nelle mense ospedaliere, Cittadinanzattiva: “Qualità e sicurezza dei pasti strumento di cura e prevenzione”

Roma, 7 aprile 2023 – “Un quadro allarmante, che deve servire a riportare l’attenzione su un tema, quello della sicurezza degli ambienti ospedalieri, sul quale abbiamo riscontrato minore attenzione in questi anni in cui siamo stati tutti, per ovvie ragioni, concentrati sulle emergenze legate alla pandemia e a tutti i principali mali della sanità, come liste di attesa e carenza di personale”, così Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva, commenta l’operazione dei Nas nelle mense sanitarie di varie zone d’Italia, con la quale sono state rilevate irregolarità in ben un terzo delle strutture (340 su 992 ispezionate) e che ha portato alla chiusura di 7 punti cucina.

Dai dati di Cittadinanzattiva riferibili al 2022, contenuti all’interno del Rapporto civico sulla salute che sarà presentato il prossimo 11 maggio, l’ampio tema della sicurezza delle cure raccoglie circa l’8% delle segnalazioni dei cittadini, e di queste oltre il 16% fa riferimento alle scarse condizioni igienico sanitarie dei locali ospedalieri.

“Occorre mettere in luce come la qualità del cibo e le condizioni di sicurezza ed igiene in cui vengono somministrati i pasti in ospedale, sia un aspetto di primaria importanza perché – come giustamente rilevato nelle stesse Linee Guida del Ministero della salute sulla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica – il pasto rappresenta “uno strumento indispensabile nella prevenzione e nella cura delle malattie correlate con un alterato stato di nutrizione sia in ambito ospedaliero/assistenziale, sia in ambito scolastico”. Per questo ringraziamo i Nas per il loro prezioso lavoro che nelle scorse settimane aveva portato purtroppo alla rilevazione di irregolarità anche in un terzo delle mense scolastiche ispezionate e alla chiusura di 9. Accanto al lavoro dei Nas – conclude Mandorino – ci impegneremo a rafforzare misure di monitoraggio costante della qualità e della sicurezza dei pasti serviti in ospedale, con la partecipazione degli utenti, così come avviene nelle scuole con le commissioni mensa”.

Per segnalazioni su sicurezza ed igiene degli ambienti ospedalieri, anche in riferimento ai pasti serviti, Cittadinanzattiva mette a disposizione dei cittadini la mail tutela@cittadinanzattiva.it

(foto: Pixabay)