HPV maschile, visite andrologiche gratuite al Policlinico di Palermo

Palermo, 6 maggio 2026 – Il prossimo 22 maggio al Policlinico “Paolo Giaccone”si terrà una giornata dedicata alla prevenzione dell’HPV nell’uomo. Dalle ore 14.00 alle 18.30, presso l’edificio 15/A – Urologia, saranno offerte visite andrologiche gratuite, accompagnate dalla distribuzione di un set informativo sull’HPV maschile, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su un’infezione spesso sottovalutata. Per prenotare o chiedere informazioni è necessario inviare una mail all’indirizzo andrologiapoliclinico@gmail.com

L’iniziativa è promossa dall’Ambulatorio per l’HPV nell’uomo istituito presso l’UOC di Urologia diretta dal professore Alchiede Simonato ed è finalizzata alla prevenzione, fondamentale per contrastare la diffusione del virus e ridurre il rischio di conseguenze a lungo termine.

L’ambulatorio, nato nel 2024 dalla collaborazione tra l’Urologia e l’UOC di Microbiologia e Virologia, diretta dal prof. Giovanni Giammanco e grazie all’impegno della prof.ssa Giuseppina Capra, del prof. Nicola Pavan e del dott. Leonardo Di Gregorio, prende in carico il paziente dalla prima visita fino alla diagnosi, l’eventuale terapia e i successivi controlli.

“L’HPV – afferma Di Gregorio – rappresenta una delle infezioni sessualmente trasmissibili più comuni al mondo. Pur essendo comunemente associato al cancro cervicale nelle donne è importante sottolineare che l’HPV può anche colpire gli uomini, spesso asintomatici e quindi portatori inconsapevoli”.

Nel 2024 sono stati processati 150 test e 300 nel 2025. L’incidenza dei pazienti riscontrati positivi nella popolazione a rischio sottoposta a tampone è di circa il 60 % fra ceppi ad alto rischio e basso rischio .