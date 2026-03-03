HPV Day, il Mauriziano offre il vaccino alle pazienti operate per displasia cervicale

Torino, 3 marzo 2026 – Mercoledì 4 marzo si celebra l’HPV Day, la Giornata mondiale contro il Papilloma Virus, ricorrenza che vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza del vaccino contro il virus che ogni anno, solo in Italia, registra circa 3.500 nuovi casi.

Nell’occasione, l’ospedale Mauriziano promuove un’azione di prevenzione rivolta alle donne che si sottopongono a conizzazione per displasia cervicale media e severa, un intervento finalizzato a rimuovere o distruggere le cellule anomale del collo dell’utero per prevenire la progressione verso un cancro invasivo.

“Ogni anno, nel nostro ospedale – spiega la prof.ssa Annamaria Ferrero, direttore della SCDU Ginecologia Ostetricia del Mauriziano – sono circa cento le donne che si sottopongono a questo tipo di intervento. Cogliamo l’occasione dell’HPV Day e, dal 4 marzo in avanti, offriremo loro la prima dose del vaccino, un’azione che limita fortemente la possibile recidiva della displasia e, una volta di più, incoraggia l’opera di sensibilizzazione volta alla prevenzione”.

Il Papilloma virus è la più comune tra le infezioni a trasmissione sessuale: si stima che oltre l’80 per cento delle persone sessualmente attive si infetti nel corso della vita. Il rischio di contrarre l’infezione scatta con il primo contatto sessuale: per le donne l’incidenza più alta si registra intorno ai 25 anni, mentre per gli uomini resta elevata anche nelle età successive.

“È importante prevenire e proteggersi dall’HPV – aggiunge il dott. Gaetano Perrini, ginecologo del Mauriziano – il virus è responsabile dell’insorgenza di alcuni tumori e condilomi genitali, ma non riguarda solo il distretto del basso tratto femminile, bensì anche papillomi della vescica e tumori dell’orofaringe. La prevenzione primaria, rappresentata dal vaccino e quella secondaria, che si sostanzia nell’adesione ai programmi di screening, hanno notevolmente ridotto il numero di contagi, passati dai 21 casi ogni 100mila di fine anni ‘60 agli attuali 7 caso ogni 100mila, ma è più che mai opportuno proseguire per proteggere tutti i soggetti a rischio”.

“La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per tutelare la salute delle donne e dell’intera comunità – sottolinea Franca Dall’Occo, Direttore Generale del Mauriziano – Offrire la prima dose di vaccino alle pazienti sottoposte a intervento per displasia cervicale significa accompagnarle in un percorso di cura completo, che non si esaurisce in sala operatoria ma guarda al futuro, riducendo concretamente il rischio di recidiva. È una scelta di responsabilità e di attenzione verso le nostre pazienti, che conferma l’impegno costante del Mauriziano nella promozione della cultura vaccinale e della diagnosi precoce”.

La vaccinazione anti HPV è gratuita per residenti e/o domiciliati nella Città di Torino che rientrano in una delle categorie seguenti:

uomini nati a partire dal 1° gennaio 2006;

donne nate a partire dal 1° gennaio 1993;

altre categorie a rischio, come da nota regionale numero 7901 del 9.4.2019.

Fino al compimento dei 15 anni sono sufficienti due dosi di vaccino, mentre dai 15 anni in su le dosi necessarie sono tre. È possibile prenotare il vaccino al numero verde 800.880.080.