HPV, ASST Valle Olona lancia la settimana della prevenzione: vaccini e screening gratuiti

Dott. John Tremamondo

Busto Arsizio, 20 febbraio 2026 – In occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV, ASST Valle Olona mette in campo alcune iniziative di prevenzione – screening e vaccinazioni – al fine di contrastare efficacemente uno dei virus più diffusi e potenzialmente molto pericolosi.

“L’infezione da Papillomavirus può causare diverse forme di cancro che, tuttavia, sono prevenibili. Scopo di queste iniziative è proprio quello di sensibilizzare la popolazione, femminile e maschile, sull’importanza fondamentale sia della vaccinazione che degli screening, favorendo una conoscenza sempre più particolareggiata sui rischi legati a questa infezione e su tutte quelle attività strategiche di cui disponiamo per contrastarla”, queste le parole del Direttore sociosanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo.

“Pensiamo che, con un semplice vaccino – sicuro ed efficacie – e attraverso l’adesione ai programmi di screening si può evitare di sviluppare carcinomi come quello della cervice uterina e altre tipologie che possono colpire sia le donne che gli uomini, possiamo fare davvero la differenza e salvaguardare la nostra salute – prosegue Tremamondo – Invito quindi la popolazione afferente alla nostra ASST a partecipare e colgo l’occasione per ringraziare il personale – sanitario e non – che ha contribuito attivamente a rendere possibili queste giornate di sensibilizzazione”.

Dal 2 al 6 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, sarà offerta gratuitamente la vaccinazione anti HPV, con accesso libero, alle ragazze e ai ragazzi fino a 26 anni d’età e alle categorie a rischio. Per tutti gli altri la vaccinazione è disponibile in co-pagamento. Il servizio sarà disponibile nella Casa di Comunità di Busto Arsizio (Viale Stelvio), in quella di Saronno (Via Fiume 12) e all’Ospedale di Gallarate, nel centro vaccinale.

Inoltre, sarà offerto l’HPV test – gratuitamente ma solo previa prenotazione – alla popolazione femminile di età compresa tra i 30 e i 64 anni che non ne abbiano già effettuato uno negli ultimi cinque anni, oltre al Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni (nate 2001-1997) che non lo abbiano eseguito negli ultimi tre anni e che non si siano sottoposte alla doppia vaccinazione anti HPV entro il 15° anno d’età. Entrambi i test potranno essere eseguiti nei Consultori familiari di Saronno, Gallarate e Lonate Pozzolo il 4 marzo e di Busto Arsizio – il 6 marzo.

Nelle Case di Comunità sarà distribuito materiale informativo e, per chi lo volesse, sarà possibile prenotare la vaccinazione in altra data.

Per prenotare a Busto Arsizio, chiamare il numero 0331 684362 il martedì dalle 14.00 alle 15.15, a Saronno, chiamare il numero 02 9613924 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.00, a Gallarate contattare il numero 0331 751359 lunedì e giovedì dalle 14 alle 16.30, per prenotare a Lonate Pozzolo inviare una mail a ostetricadifamiglia.lonatepozzolo@asst-valleolona.it

Il 4 marzo, infine, per celebrare in anticipo la Giornata Mondiale della Donna, nell’Ospedale di Busto Arsizio verrà effettuato uno screening mammografico dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Prenotazioni sul sito Prenota Salute di Regione Lombardia, a questo link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/