HIV, sifilide e HCV: test rapidi, gratuiti e senza prenotazione all’Istituto San Gallicano

Roma, 23 novembre 2021 – Dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 il Centro Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST), Tropicali e delle Migrazioni dell’IRCCS Istituto San Gallicano di Roma (ISG) eseguirà gratuitamente esami per le principali MST basate su test a lettura rapida. L’iniziativa viene svolta in occasione del 01 dicembre 2021, Giornata Mondiale dell’AIDS e si inserisce tra le attività promosse per la Settimana Europea del Test HIV sostenuta dall’European Centre for Disease Control (ECDC).

“L’Istituto San Gallicano svolge un ruolo importante nella Regione Lazio per la prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni sessualmente trasmissibili e dell’infezione da HIV – dichiara Alessandra Latini, Responsabile dell’Unità Operativa MST e Medicina Tropicale – È in prima linea anche nella Giornata Mondiale contro l’AIDS per ribadire il ruolo decisivo che oggi hanno gli screening nella prevenzione di queste infezioni per un accesso più rapido alla diagnosi e alle terapie disponibili”.

“Soprattutto oggi – ribadisce Massimo Giuliani, psicologo del team – in questo momento di grave disorientamento dovuto alla pandemia di Covid-19 è necessario facilitare l’accesso ai controlli per la prevenzione negli ospedali, sfruttando le opportunità date dai test rapidi per le principali MST”.

Da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre dalle 9.00 alle 12.00, senza prenotazione e accedendo preferibilmente dall’ingresso di Via Fermo Ognibene 23 a Mostacciano-EUR, si effettueranno analisi da una semplice goccia di sangue per HIV, sifilide ed Epatite di tipo C. Dopo mezz’ora si avranno i risultati. Nell’attesa sarà possibile inoltre visionare video informativi, reperire informazioni specialistiche e materiale divulgativo dedicati alla salute sessuale.