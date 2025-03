HARNESSTOM: 8 milioni di euro per sviluppare pomodori più resistenti al cambiamento climatico

Roma, 28 febbraio 2025 – Ottenere pomodori di qualità superiore e più resistenti a malattie emergenti e cambiamento climatico, insieme a strumenti per accelerare la creazione di nuove varietà. È quanto prevede il progetto da 8 milioni di euro HARNESSTOM, che riunisce 22 partner, tra cui ENEA, Università di Napoli “Federico II”, Università della Tuscia e Semiorto Sementi srl, in Italia, e l’Agenzia statale spagnola CSIC (coordinatore).

Nell’ambito del progetto sono state sviluppate attività di ricerca (WP, work package) su: resistenze contro le principali malattie emergenti; tolleranza del pomodoro ai cambiamenti climatici; miglioramento della qualità; aumento della velocità ed efficienza del breeding per poter rispondere alle sfide emergenti in modo tempestivo ed efficace.

ENEA ha coordinato le attività del WP4 sull’aumento di velocità ed efficienza del breeding e ha fornito contributi importanti ad altri WP che comprendevano la creazione di un database europeo sulle risorse genetiche e il breeding del pomodoro; il miglioramento della qualità della bacca; le analisi di impatto ambientale.

“Il pomodoro di oggi è il prodotto di millenni di selezione che ne hanno ristretto la base genetica; il progetto HARNESSTOM combina tradizione ed innovazione, utilizzando il breeding classico per introdurre nuovi geni di resistenza e qualità, e nuove tecnologie genetiche per il suo ulteriore miglioramento”, sottolinea Giovanni Giuliano, dirigente di Ricerca ENEA e responsabile del WP4 del progetto.

“HARNESSTOM – aggiunge – è iniziato 8 anni dopo la pubblicazione su Nature dello studio che abbiamo coordinato sul genoma del pomodoro. Ora quelle conoscenze si sono tradotte in applicazioni pratiche trasferite all’industria sementiera, a dimostrazione di quanto sia stretto il legame fra ricerca di base, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in settori chiave per la nostra economia come quello agroalimentare”.