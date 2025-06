Gynitaly 2025: termoablazione mininvasiva per trattare fibromi e adenomiosi

L’AOU di Modena scelta tra i centri collegati dal Portogallo al Brasile per mostrare una nuova tecnica mininvasiva, eseguita dal prof. Antonio La Marca

Modena, 5 giugno 2025 – C’era anche la Clinica di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Modena tra i protagonisti del meeting internazionale Gynitaly 2025, svoltosi lo scorso 29 maggio a Venezia e dedicato alla ginecologia chirurgica. La struttura, diretta dal prof. Antonio La Marca, ha partecipato attivamente alle sessioni chirurgiche live, un momento centrale dell’evento che ha visto il coinvolgimento di oltre 700 specialisti da tutto il mondo.

Durante queste sessioni, interventi chirurgici eseguiti in tempo reale in diverse sale operatorie internazionali sono stati trasmessi in diretta nella sala congressuale, con l’obiettivo di favorire il confronto e l’aggiornamento scientifico tra esperti del settore. Tra le sedi collegate: Milano, Napoli, Lisbona, San Paolo del Brasile e, appunto, Modena.

La diretta dalla sala operatoria del Policlinico di Modena è stata affidata al prof. La Marca, il quale ha illustrato un intervento di termoablazione (o miolisi), una tecnica chirurgica ultra mininvasiva recentemente introdotta nella pratica ginecologica.

Questa procedura, eseguita con guida ecografica, prevede l’introduzione di un ago specifico in grado di emettere radiofrequenze o microonde che inducono la necrosi coagulativa dei tessuti patologici, rappresentando una valida opzione terapeutica per pazienti affette da fibromi uterini o adenomiosi. Ancora poco diffusa a livello internazionale, la termoablazione è già operativa presso il Policlinico di Modena, che si conferma così polo di riferimento per l’adozione di tecnologie d’avanguardia in ginecologia.

“La partecipazione a un evento di così ampio respiro scientifico – ha commentato il prof. Antonio La Marca – è motivo di orgoglio per la nostra struttura e un’opportunità importante per condividere con la comunità scientifica internazionale le competenze e l’innovazione che quotidianamente mettiamo a disposizione delle nostre pazienti”.