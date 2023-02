Gummy smile: come correggere il difetto estetico del sorriso senza intervento chirurgico

Il sorriso gengivale è un inestetismo della bocca caratterizzato dall’esposizione eccessiva delle gengive. È molto diffuso ed è comunemente conosciuto come gummy smile, da gum che in inglese indica sia la gengiva che la gomma, che una sovraesposizione delle gengive può facilmente ricordare. La prevalenza del rosa del tessuto morbido della gengiva, infatti, può trasmettere l’idea di un sorriso gommoso.

È importante sapere che il sorriso gengivale non genera disturbi dal punto di vista dentale o masticatorio, ma si tratta esclusivamente di una disarmonia estetica. Anche se trascurabile, questo inestetismo può generare ansia e imbarazzo in chi ne soffre, ostacolando le relazioni con gli altri e provocando stress e disagio.

Le soluzioni per correggere il sorriso gengivale sono diverse e dipendono molto da qual è la situazione di partenza del paziente. Per correggere questo difetto è necessaria una prima visita accurata del paziente per valutare l’idoneità del caso e quindi il trattamento ottimale.

Se l’esposizione della gengiva è moderata, è possibile sfruttare l’ortodonzia per correggere l’eccessivo sviluppo del tessuto molle. Si può intervenire, quindi, attraverso l’applicazione di apparecchi invisibili per curare la malposizione dei denti e di conseguenza l’eccessivo sviluppo delle gengive migliorando, così, il sorriso.

Secondo il Dr. Khaled Kasem, co-fondatore e capo del team ortodontico di Impress “l’ortodonzia invisibile è il sistema ortodontico meno invasivo e al contempo pratico ed estetico per correggere questo difetto gengivale, oltre alle altre imperfezioni estetiche e di salute. I risultati di questa tecnica rivoluzionaria nella cura del sorriso sono ormai evidenziati dalle migliaia di casi trattati e pazienti curati”.

Grazie all’utilizzo degli allineatori, giorno dopo giorno e per diverso tempo durante la giornata, l’apparecchio farà tornare la gengiva “al suo posto” rimodellando il sorriso e mantenendo il risultato della correzione del sorriso gengivale nel corso del tempo.