Guariti da tumore pediatrico, sfida alla qualità della vita: 300 esperti a Genova per il Simposio mondiale

Genova, 1 giugno 2026 – Saranno circa 300 gli esperti provenienti da tutto il mondo che si riuniranno a Genova, dal 4 al 6 giugno, in occasione del 5th International Symposium on Late Complications after Childhood Cancer (ISLCCC 2026), il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ricerca sulle complicanze a lungo termine nei guariti da tumore pediatrico. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini, si terrà presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova.

“È un grande onore per il nostro ospedale pediatrico e per la città di Genova accogliere un congresso di tale rilevanza, che ogni anno viene tenuto in un diverso continente – sottolinea Renato Botti, direttore generale dell’IRCCS Giannina Gaslini – Questo conferma Genova e il Gaslini al centro della scena scientifica internazionale, in un ambito cruciale della medicina moderna. Un ruolo centrale infatti sarà dedicato all’esperienza del Centro DOPO (Diagnosi, Osservazione e Prevenzione dopo terapia Oncologica) del nostro Istituto, punto di riferimento per il follow-up personalizzato dei pazienti. Proprio da questa esperienza nasce il “Passaporto del Lungo-Sopravvivente” (SurPass), uno strumento digitale certificato come dispositivo medico che consente di generare percorsi di cura su misura grazie all’integrazione tra storia clinica e linee guida internazionali. Oggi questo modello è utilizzato in numerosi centri italiani ed europei”.

Nella prima giornata di lavoro, si riunirà il gruppo di lavoro internazionale “International Guidelines Harmonization Group” coordinato dalle dottoresse Melissa Hudson del St. Jude Hospital di Memphis, Tennesee in America e dalla dottoressa Leontien Kremer del Princes Maxima Centrum di Utrecht in Olanda, che ormai da più di 10 anni, sviluppa linee guida basate sull’evidenza scientifica, per definire quali sono i soggetti a rischio per lo sviluppo di una determinata complicazione e quali sono gli esami e la frequenza raccomandati per uno screening ottimale.

Il congresso offrirà sessioni plenarie, panel interattivi e presentazioni scientifiche, creando un’occasione unica di confronto multidisciplinare e contribuendo a definire le priorità future per migliorare concretamente la qualità di vita dei sopravvissuti a tumore pediatrico.