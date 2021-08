Green Pass, il punto della Federazione UGS Medici Confintesa

Roma, 6 agosto 2021 – Oggi entra in vigore il cosiddetto Green Pass. Per spiegare quanto grande ne sia la cialtronaggine non sono bastate solo le fake-news dell’ex-banchiere nella conferenza stampa governativa del 22/7, quando – tra altre gravi inesattezze – ha affermato che “i vaccinati non contagiano”, dichiara la Federazione UGS MEDICI-CONFINTESA.

E bene ha fatto la Federazione nazionale degli Ordini Medici che lo ha subito clamorosamente smentito in merito.

Anche settori appartenenti peraltro alla sfera culturale della sinistra ne denunciano la non-scientificità e la violazione dei principi costituzionali fondamentali: infatti su Questione Giustizia, la rivista di Magistratura Democratica con un recentissimo articolo dall’esplicito titolo “Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd. decreto green pass” ne straccia le motivazioni e ne demolisce le basi normative.

E si potrebbe continuare con innumerevoli altre citazioni.

Un green pass che il governo di regime vara e anzi con grande faccia tosta raddoppia, dopo l’altro exploit della imposizione stile sovietico della vaccinazione sperimentale obbligatoria ai sanitari (adesso parlano pure di terza dose!…) attivata pressoché per primi in tutto il globo.

Che teste! Complimenti!

Federazione UGS Medici Confintesa