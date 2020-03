Gravidanza e allattamento, in Liguria linea diretta h24 con gli specialisti per informazioni sul coronavirus Genova, 17 marzo 2020 – A partire da mercoledì 18 marzo, Asl3 Liguria mette a disposizione delle donne in gravidanza e delle neomamme una linea diretta con gli specialisti per fornire informazioni utili: dalle precauzioni da adottare fino a un approfondimento sull’allattamento. Il team multidisciplinare composto da neonatologi, ginecologi e ostetriche sarà a disposizione ai numeri telefonici dedicati 010 849 2479 e 366 43 47 533 sempre attivi tutta la settimana, prefestivi e festivi compresi, 24 ore su 24. L’iniziativa del Reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dott. Gabriele Vallerino, offre oltre alla consueta attività di reparto anche un supporto per chiarire dubbi e fornire consigli.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 2 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...