Glaucoma, un milione di italiani a rischio cecità. A Roma oculisti a Congresso

Roma, 6 novembre 2025 – Il glaucoma rappresenta una delle principali cause di cecità irreversibile nel mondo e in Italia colpisce oltre un milione di persone, spesso senza sintomi nelle fasi iniziali. Si tratta di una patologia subdola e invalidante, che richiede diagnosi precoce e monitoraggio costante per preservare la funzione visiva e la qualità della vita dei pazienti.

AIMO ETS – Associazione Italiana Medici Oculisti – è da sempre impegnata nella sensibilizzazione e nell’aggiornamento scientifico su questa malattia. In occasione del Primo Congresso Nazionale AIMO-SISO, in programma a Roma dal 6 all’8 novembre presso il Centro Congressi “La Nuvola”, saranno proposti due corsi dedicati alla diagnosi e al follow-up del glaucoma, con un approccio pratico e interattivo.

“Si tratta di una patologia che richiede sensibilizzazione e formazione continua – spiegano Stefano Baiocchi e Lorenzo Galli, Responsabili dei corsi – Il primo corso sarà incentrato sulla tonometria, analizzando i diversi strumenti di misurazione della pressione oculare disponibili e le loro peculiarità, per orientare i professionisti nella scelta più appropriata in base al tipo di paziente e alla strumentazione in uso. Il secondo corso approfondirà invece l’uso dell’OCT (Tomografia a Coerenza Ottica), una tecnologia promettente che consente di studiare con precisione le fibre nervose e lo stato del nervo ottico, ma che necessita di ulteriori studi e protocolli condivisi per ottimizzare la gestione del glaucoma”.

Entrambi i corsi offriranno ampio spazio alla discussione e al coinvolgimento diretto dei partecipanti, favorendo lo scambio di esperienze e la condivisione di best practice tra gli specialisti.

“Con questa iniziativa – aggiungono Baiocchi e Galli Responsabili dei corsi Scientifici di AIMO per il glaucoma – AIMO, insieme alle altre società del settore, conferma il proprio impegno nel promuovere la formazione continua e l’innovazione diagnostica, elementi fondamentali per affrontare una patologia che, se non trattata tempestivamente, può compromettere in modo irreversibile la vista”.