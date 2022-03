Giornata per la sensibilizzazione dell’udito, visite gratuite all’Aou di Ferrara

Ferrara, 25 marzo 2022 – La Clinica ORL-Audiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara parteciperà alla ‘Giornata di Sensibilizzazione dell’udito’, istituita venerdì 1 aprile 2022 dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF), in collaborazione con le Associazioni di pazienti sordi e ipoacusici che operano su tutto il territorio Nazionale.

Il tema scelto per quest’anno è “Prevenire i danni da rumore in età scolastica”, che rappresenta un continuum con il tema del World Hearing Day 2022 del 03 Marzo, organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization – WHO). Infatti, nel 2021 la WHO ha pubblicato il report mondiale sull’udito ponendo l’accento sul numero di persone nel mondo affette da ipoacusia o a rischio di perdita dell’udito.

Oggigiorno, i problemi uditivi presenti sin dalla nascita, possono essere identificati precocemente, attraverso lo screening uditivo neonatale (attivo a Ferrara e provincia da diversi anni e coordinato dalla Clinica ORL-Audiologia), ed eventualmente corretti / riabilitati precocemente sia attraverso la protesizzazione acustica che eventualmente con Impianto Cocleare, ove indicato (il programma Impianti Cocleari è attivo a Ferrara da molti anni, essendo la Clinica tra i centri di riferimento in Regione Emilia – Romagna).

Tuttavia, occorre poi conservare un buon udito durante tutta la nostra vita, eventualmente anche prevenendo molte cause comuni di perdita uditiva, come l’esposizione a suoni “forti”, non solo in ambito lavorativo ma anche ricreativo. Da qui la scelta di rivolgere l’attenzione ad un target di età specifica, quella scolastica. I ragazzi, sin dalla giovane età, devono essere sensibilizzati su come ascoltare in maniera sicura per proteggere il proprio udito.

La musica ascoltata a volume molto alto e attraverso cuffie o auricolari, oppure quella in luoghi di intrattenimento, può avere effetti molto seri sull’udito. È in aumento, infatti, il numero di adolescenti e giovani che manifestano sintomi da danno acustico, come gli acufeni, ovvero fischi, ronzii e fruscii costanti, ma anche iperacusia, cioè una ridotta capacità di tollerare suoni e rumori esterni.

E il dato in un certo senso più preoccupante è che spesso i ragazzi considerano pressoché normale l’esposizione a livelli di decibel molto alti, incuranti o inconsapevoli delle gravi conseguenze per l’udito. Fra gli avvertimenti c’è quello di limitare l’uso delle cuffiette/auricolari a meno di 60 minuti al giorno, ma anche l’invito ad abbassare il volume, cercando di non superare i 60 decibel (‘regola del 60’).

Il programma della giornata prevede per venerdì 1 Aprile 2022, iniziative di sensibilizzazione sul tema in tutto il territorio Nazionale; in particolar modo a Ferrara, la Clinica ORL-Audiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, aprirà i suoi Ambulatori, attraverso visite gratuite di screening dell’udito, ai ragazzi in età scolastica (fascia d’età 14-19 anni) che ne faranno richiesta (per la prenotazione si potrà telefonare dal 29.03.22 al 31.03.22 al numero 0532-236317 nella fascia oraria 09-11).