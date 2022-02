Giornata mondiale dell’obesità, visite gratuite al Fatebenefratelli-Isola Tiberina

Roma, 28 febbraio 2022 – Anche il Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma partecipa alla Giornata Mondiale dell’Obesità , “World Obesity Day 2022” per contribuire alla sensibilizzazione e prevenzione di questa patologia altamente diffusa.

La UOC di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli- Isola Tiberina di Roma garantisce l’apertura gratuita (solo previa prenotazione) dello sportello Obesità, sabato 5 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

L’Obesità è una patologia cronica multifattoriale caratterizzata da un eccessivo o anomalo accumulo di grasso corporeo. Secondo dati recenti dell’Istat, 25 milioni di italiani sono affetti da obesità, ossia circa la metà (46%) della popolazione adulta, con un’incidenza maggiore negli uomini (11,8%) rispetto alle donne (9,4%). Scorrette abitudini alimentari e una scarsa attività fisica rappresentano i principali fattori di rischio; alla patologia concorrono anche la predisposizione genetica, fattori endocrini, metabolici e, non ultimi, fattori psicologici.

Nel corso della mattinata di sabato, il Centro dell’Isola Tiberina, attraverso un team multidisciplinare di specialisti, sarà a disposizione del pubblico per effettuare visite finalizzate ad inquadrare dal punto di vista clinico e metabolico il paziente in sovrappeso o obeso e a fornire indicazioni per un corretto stile di vita in relazione soprattutto al regime alimentare e all’attività fisica. Inoltre, grazie alla collaborazione con il servizio ospedaliero di Psicologia, chi lo desidera potrà incontrare gli psicologi e confrontarsi con loro sui “nodi interiori” che possono favorire la condizione clinica.

Prenotazioni telefoniche dal 1 marzo e fino ad esaurimento posti: 06.68370325 (ore 17.30-19.00).