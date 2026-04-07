Giornata Mondiale della Salute, CRI: “Operatori nel mondo al servizio dell’umanità”

Roma, 7 aprile 2026 – Nella Giornata Mondiale della Salute 2026, l’OMS ricorda quanto la collaborazione scientifica sia essenziale per proteggere la salute delle persone. Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2026 è infatti “Together for health. Stand with science” (“Insieme per la salute. Al fianco della scienza”), un invito a cooperare per produrre conoscenze scientifiche sulle principali priorità sanitarie e trasformare i risultati raggiunti in azioni concrete a tutela della salute di tutti, ovunque nel mondo.

“Un monito a collaborare, ognuno in base alle proprie capacità e competenze, per sviluppare e mettere in pratica approcci scientifici per la salute non solo degli esseri umani, ma anche degli animali, delle piante, degli ecosistemi e dell’intero pianeta. La Croce Rossa, in tutto il mondo, opera quotidianamente per portare i progressi della scienza nella pratica quotidiana, mettendo al centro le persone e le comunità, operando affinché anche ai più vulnerabili di avere accesso alle cure e ai benefici della ricerca scientifica. Dalla sensibilizzazione sull’alimentazione sana e stili di vita salutari, all’accesso a fonti idriche sufficienti e sicure e servizi igienico-sanitari adeguati, passando per l’assistenza sanitaria e l’attenzione per salute mentale, i Volontari e gli Operatori delle Società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono, in tutto il mondo, un esempio di come la cooperazione sia fondamentale perché ogni donna, uomo, bambina, bambino, possa godere dei progressi scientifici raggiunti nel campo della salute”, ha sottolineato Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, in occasione della Giornata Mondiale della Salute che viene celebrata ogni 7 aprile nell’anniversario della fondazione dell’OMS, avvenuta nel 1948.