Giornata mondiale del rene, screening gratuiti al Miulli

Bari, 9 marzo 2026 – Il 12 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Rene, un appuntamento internazionale dedicato alla sensibilizzazione su una patologia ad alta prevalenza: la malattia renale cronica, che interessa circa il 10% della popolazione generale. Un dato significativo che evidenzia l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della presa in carico specialistica.

L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti rinnova il proprio impegno nella promozione della salute renale partecipando alle iniziative locali con attività di screening gratuiti.

Dove: Centro Dialisi di Castellaneta, Via Mater Christi 7 (TA)

Quando:

Giovedì 12 marzo, ore 9.00-17.00

Sabato 14 marzo, ore 9.00-13.00

Cosa prevedono gli screening:

Visita nefrologica

Rilevazione della pressione arteriosa

Esame delle urine

La malattia renale cronica è spesso silente nelle fasi iniziali, ma può evolvere progressivamente fino a compromettere in modo severo la funzione renale. Per questo motivo, controlli periodici e valutazioni specialistiche rappresentano strumenti fondamentali per intercettare precocemente eventuali alterazioni.

Gli ambulatori del Miulli svolgono quotidianamente un ruolo centrale nella diagnosi, nella cura e nel monitoraggio della malattia renale cronica, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici dedicati e un approccio multidisciplinare e personalizzato.

Attraverso questa iniziativa, l’Ospedale Miulli conferma la propria vocazione a essere punto di riferimento per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione delle patologie renali, promuovendo una cultura della salute fondata su informazione, accessibilità e responsabilità condivisa.