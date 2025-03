Giornata mondiale del rene, appello a prevenzione e donazione di organi

Prof.ssa Alda Storari

Ferrara, 11 marzo 2025 – In occasione della Giornata Mondiale del Rene, celebrata giovedì 13 marzo, la città di Ferrara si unisce all’appello globale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei reni e sulla prevenzione delle malattie renali. Questa giornata rappresenta un’opportunità per informare i cittadini riguardo alle gravi patologie renali, spesso silenziose e trascurate, che possono avere conseguenze importanti sulla salute e sulla qualità della vita.

“Attualmente, nella provincia di Ferrara – mette in evidenza la prof.ssa Alda Storari, Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia dell’ospedale di Cona – si contano circa 240 pazienti in trattamento dialitico, di cui 30 ricevono dialisi peritoneale e 1 emodialisi domiciliare. Il numero dei portatori di trapianto renale è di 160, mentre circa 70 nuovi pazienti iniziano ogni anno un trattamento dialitico. Tuttavia la richiesta di trapianti supera significativamente il numero di interventi effettuati, evidenziando l’urgenza di promuovere la donazione degli organi”.

Un recente studio della Società Italiana di Nefrologia ha rivelato che il 7% della popolazione italiana è affetto da Malattia Renale Cronica (MRC), un dato che sale fino al 50% in pazienti con diabete, ipertensione, obesità e dislipidemia. Fattori di rischio come la familiarità per malattie renali, ipertensione, infezioni delle vie urinarie e l’uso di farmaci nefrotossici contribuiscono all’insorgenza e alla progressione di queste malattie.

“La diagnosi precoce della MRC è cruciale”, prosegue Storari, che sottolinea come “molte nefropatie non presentano sintomi evidenti fino a stadi avanzati, rendendo difficile il riconoscimento tempestivo. È quindi essenziale che i cittadini di Ferrara si sottopongano a esami del sangue e controlli regolari della pressione arteriosa, misure semplici e poco costose che possono fare la differenza nella prevenzione delle malattie renali”.

La Giornata Mondiale del Rene ha come obiettivo primario quello di aumentare la consapevolezza sull’incidenza crescente delle patologie renali e sulla necessità di implementare strategie di prevenzione efficaci. È fondamentale educare la popolazione sull’importanza della donazione di organi, per garantire che più pazienti possano ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Oggi Ferrara si mobilita per promuovere un futuro in cui la salute renale sia una priorità collettiva, invitando tutti i cittadini a partecipare attivamente alla prevenzione e alla donazione degli organi.