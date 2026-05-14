Giornata mondiale contro l’ipertensione, misurazione gratuita della pressione all’Aou pisana

Pisa, 14 maggio 2026 – Domenica 17 maggio, a Pisa, in largo Ciro Menotti, dalle 10.00 alle 17.00, misurazione gratuita della pressione arteriosa offerta dagli specialisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana in occasione della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League e in Italia dalla Società italiana dell’Ipertensione arteriosa. La Giornata quest’anno ha come slogan: Controlliamo l’ipertensione insieme.

I medici del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione arteriosa dell’Aou pisana – centro di eccellenza della Società europea di Ipertensione – accoglieranno i cittadini nella tensostruttura allestita grazie alla collaborazione del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta e del Comune di Pisa: lì sarà loro misurata la pressione e offerto materiale informativo sull’importanza di controllare i propri valori di pressione arteriosa e su un corretto stile di vita.

Le principali malattie cardiovascolari – infarto del miocardio, scompenso cardiaco, ictus cerebrale, ma pure fibrillazione atriale e malattia renale cronica – vedono nell’ipertensione arteriosa il più rilevante fattore di rischio. Più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali che superano il 50% nelle fasce più anziane di età e oltre il 10% tra gli adolescenti. Nonostante sia ben noto il ruolo di questa patologia nel panorama delle malattie cardiovascolari, una larga percentuale degli italiani ipertesi presenta – malgrado la terapia – valori pressori insoddisfacenti. Inoltre, moltissimi italiani sono ipertesi ma ignorano del tutto di esserlo. Infine, come indicato dai dati Osmed, una elevata percentuale di pazienti abbandonano ben presto la terapia antiipertensiva prescritta dal medico.

“Siamo particolarmente orgogliosi di partecipare anche quest’anno questa importante iniziativa – sottolinea Agostino Virdis, direttore dell’unità operativa Geriatria dell’Aoup, presidente della Società italiana dell’Ipertensione Arteriosa, ordinario di Medicina interna dell’Università di Pisa – in quanto riteniamo fondamentale che tutti i cittadini abbiano a cuore la propria salute e consapevolezza dell’importanza di individuare quali sono i fattori di rischio cardiovascolare anche e soprattutto quando si è giovani e si sta bene. Iniziative come questa sono inoltre importanti occasioni per divulgare quanto più possibile i principi basilari di un corretto stile di vita, comprendenti una regolare e costante attività fisica associata ad una sana ed equilibrata alimentazione, fattori che aiutano a prevenire il sovrappeso e l’obesità e l’insorgenza dell’ipertensione arteriosa fin dalla più giovane età. Appello quindi ad aderire a questa giornata e un sincero ringraziamento al Cisom ed al Comune di Pisa per averla resa possibile”.

“La finalità della Giornata mondiale – aggiunge Stefano Taddei, direttore dell’unità operativa Medicina 1 dell’Aou pisana, cui afferisce il Centro di riferimento regionale per l’ipertensione arteriosa, ordinario di Medicina Interna all’Università di Pisa – è sensibilizzare la popolazione ad una maggiore consapevolezza del rischio associato alla malattia ipertensiva. L’ipertensione arteriosa si cura con un corretto stile di vita, e quando occorre, con terapie farmacologiche da assumere giornalmente con regolarità. In alcuni pazienti, se e quando tutto questo non è sufficiente, da qualche anno è disponibile un’opzione terapeutica innovativa non farmacologica: la denervazione renale, una procedura mini-invasiva che agisce sul sistema nervoso simpatico a livello delle arterie renali e consente di ottenere una riduzione duratura dei valori pressori. Il Centro di Pisa è leader nazionale in questa procedura e, in occasione della Giornata, i medici potranno dare alla cittadinanza informazioni anche in merito a questo”.