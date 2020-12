Giornata mondiale AIDS: test HIV gratuiti, anonimi e senza prenotazione all’Aou di Ferrara

Ferrara, 30 novembre 2020 – In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, che ricorre come ogni anno l’1 dicembre, anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si schiera in prima linea nella prevenzione.

Già da qualche giorno chi decide di effettuare il test HIV presso l’Ospedale di Cona (che ricordiamo essere gratuito, assolutamente anonimo e non necessita di alcuna prenotazione) verrà sottoposto sempre gratuitamente – con lo stesso prelievo – anche a test sierologico per evidenziare la presenza di anticorpi al Coronavirus SARS-CoV-2.

Per effettuare il test HIV presso l’ambulatorio di malattie infettive è sufficiente presentarsi dalle 8.00 alle 9.30 dal lunedì al venerdì.

Non è necessaria né la prenotazione né l’impegnativa del medico. È possibile effettuare l’esame richiedendo l’anonimato. È disponibile un colloquio con personale sanitario, per ottenere informazioni sulle modalità di trasmissione di HIV, prima e dopo il test. Per ulteriori informazioni: 0532-239.710 e 0532-236.594. E-mail: infohiv@ospe.it

Tra le iniziative messe in atto dal “Tavolo di lavoro permanente per il contrasto all’Aids), dove il S. Anna è rappresentato dalla dott.ssa Laura Sighinolfi (Responsabile dell’Unità Semplice Sezione HIV/AIDS dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive Ospedaliera), spiccano anche le tre giornate organizzate all’interno della campagna “HIV-Proteggiamoci dal virus e dallo stigma”. Nel corso di questi appuntamenti saranno predisposti, nel rispetto delle norme da Covid-19 e della tutela della privacy, punti di informazione e somministrazione del test rapido HIV in forma anonima e gratuita (ricevendo il risultato del test in 15 minuti). I test saranno effettuati dall’équipe sanitaria (medici e infermiere professionali) del reparto di malattie infettive dell’Azienda. È possibile prenotare all’indirizzo (anche con pseudonimo): http://tiny.cc/HIVferrara