Giornata internazionale contro la violenza di genere, l’Aou Careggi attiva punti informativi

Firenze, 25 novembre 2019 – Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere l’Azienda Careggi di Firenze attiva 3 punti informativi per la distribuzione di opuscoli della Polizia di Stato e dell’Ospedale: all’ingresso del Pronto Soccorso padiglione 12 DEAS, all’accettazione della Maternità padiglione 7 e nella hall del nuovo ingresso in Largo Brambilla.

A Careggi l’attività congiunta con la Polizia di Stato ha formato nel 2019 più di 100 dipendenti fra medici e personale sanitario sul percorso Codice rosa. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2019 sono stati assistiti in ospedale dal Codice rosa 162 casi di violenza di genere.

I punti informativi sono individuati dall’installazione artistica di biciclette schizzate di rosso e dal ritratto di un profilo femminile ispirato alla grafica della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere della Polizia di Stato. L’immagine del dipinto segnalerà le aree assistenziali di Careggi e le iniziative culturali dedicate alla violenza di genere in Ospedale.

L’opera intitolata “Vola via dalla violenza” è stata realizzata dalla dottoressa Rosa Liotto della Neuroanestesia e rianimazione del CTO di Careggi con una tecnica pittorica particolare che unisce l’olio su tavola di legno riciclato, l’acquarello giapponese e le foglie d’oro.