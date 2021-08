Gino Strada, Sindacato Medici Italiani: “Il suo impegno ha segnato un’epoca”

Roma, 14 agosto 2021 – “La morte di Gino Strada, fondatore di Emergency è una perdita per tutti gli italiani e per chi si batte per il diritto alla salute nel nostro paese e nel mondo intero”, così Pina Onotri, Segretario Generale e Ludovico Abbaticchio Presidente Nazionale del Sindacato Medici Italiani, esprimono il cordoglio dello SMI per la perdita del fondatore di Emergency.

“Gino Strada si è battuto nei teatri di guerra affinché i pazienti civili o quelli militari avessero le cure senza nessuna distinzione di appartenenza politica. Il suo impegno ha segnato un’epoca con la fondazione di decine ospedali in tutto in tutto il mondo, a partire dall’Africa. Ma l’opera di Gino Strada è arrivata finanche in alcune periferie difficili delle nostre città con l’offerta di servizi gratuiti di medicina di base e di pediatria. Una esistenza al servizio del diritto della salute degli ultimi”.

“Lascia un grande patrimonio di valori per tutti quelli che hanno a cuore la difesa della dignità e della salute delle persone. Il Sindacato Medici Italiani si stringe alla famiglia e a chi ha collaborato con lui in questi anni” concludono Onotri e Abbaticchio.