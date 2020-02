Ginecologia, visite e pap test gratuiti all’Istituto Clinico S. Anna di Brescia Brescia, 28 febbraio 2020 – Dal 6 al 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere organizza l’Open Weekend di Ginecologia per il benessere femminile: su tutto il territorio nazionale oltre 200 ospedali del network Bollini Rosa offriranno servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti. L’Istituto Clinico S. Anna aderisce al progetto di sensibilizzazione verso le problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita offrendo gratuitamente lunedì 9 marzo dalle ore 9.00 alle 11.00 esami clinico-diagnostici (ambulatorio 17) e dalle ore 11.00 alle 13.00 una sessione di pap test (ambulatorio 16). Per prenotare il proprio appuntamento è possibile contattare il numero 030 3197314, a partire da lunedì 2 marzo, dalle ore 12.00 alle 13.00 (referente ostetrica Daniela). L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda con il patrocinio dell’Associazione Ginecologi Universitari Italiani, dell’Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri Italiani, della Società Italiana Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e della Società Italiana Menopausa.

