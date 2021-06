Ginecologia oncologica, consulenze gratuite all’Aou di Ferrara

Ferrara, 25 giugno 2021 – Il 29 giugno 2021, Fondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere – organizza l’(H)-Open Day di Ginecologia Oncologica.

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa – fra i quali anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – offriranno gratuitamente, su tutto il territorio nazionale, servizi clinico-diagnostici e informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti, nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie.

In Italia, il carcinoma endometriale, neoplasia che colpisce il corpo dell’utero, è tra i più frequenti tumori femminili e il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia.

Presso l’Ospedale di Cona l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia – diretta dal prof. Pantaleo Greco – organizza due iniziative rivolte alla popolazione femminile.

Video informativo. Video informativo, che sarà visibile al pubblico a partire da martedì 29 giugno 2021, sulla home page del sito aziendale www.ospfe.it. Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire alle donne un quadro completo dei fattori di rischio e delle modalità di prevenzione, screening e diagnosi precoce delle neoplasie dell’utero, delle ovaie e della cervice uterina.

Verranno descritte le tecniche di screening per tumore della cervice uterina (come il Pap test e l’HPV test). Si parlerà di come una corretta alimentazione, la limitazione del peso corporeo ed un corretto stile di vita possano aiutare a prevenire l’insorgenza dei tumori dell’endometrio. Verranno descritte inoltre le modalità di prevenzione e controllo delle pazienti affette da determinate mutazioni genetiche, a trasmissione famigliare, che predispongono all’insorgenza dei tumori dell’ovaio.

Consulenze ginecologiche. L’Ostetricia e Ginecologia, nella giornata di martedì 29 giugno, offrirà consulenze gratuite sulla contraccezione. L’obiettivo è quello di offrire la possibilità alle pazienti di accedere liberamente all’ambulatorio ginecologico e avere la possibilità di discutere con lo specialista circa le diverse possibilità contraccettive, di dirimere dubbi e di conoscere nuove opzioni terapeutiche.

Per aderire occorre prenotarsi contattando i numeri 0532.237759, oppure 334.6262426, dalle ore 13:00 alle 14:00 di venerdì 25 e lunedì 28 giugno; specificando che l’appuntamento richiesto è inerente all’ H-Open Day del 29/06/2021.