Gilberto Dialuce è il nuovo presidente dell’ENEA Ing. Gilberto Dialuce Roma, 4 agosto 2021 – L’ing. Gilberto Dialuce è il nuovo Presidente dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Grande esperto di energia, Dialuce vanta un’esperienza istituzionale di oltre 40 anni nel campo degli idrocarburi, della sicurezza degli approvvigionamenti, della liberalizzazione dei mercati, ma anche delle nuove tecnologie, efficienza energetica, fonti rinnovabili, fusione nucleare e ricerca di sistema elettrico. Alla base del suo programma di lavoro, “un ruolo sempre maggiore per ENEA” sui temi della transizione ecologica, della sostenibilità, dell’energia, della ricerca, per il trasferimento di competenze alla pubblica amministrazione, agli enti sul territorio, alle imprese, ai cittadini e un’ulteriore crescita delle eccellenze, delle competenze e dei servizi dell’Agenzia “per contribuire alla ripresa del Paese dopo questo periodo così problematico”. Gilberto Dialuce prende il testimone dal prof. Federico Testa che per sette anni ha guidato l’ENEA, portandola fuori dal commissariamento. La nomina di Dialuce è stata approvata dal Parlamento dopo la designazione da parte del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

