Gianluca Aimaretti è il nuovo presidente della Società Italiana di Endocrinologia Prof. Gianluca Aimaretti Roma, 4 luglio 2023 – Gianluca Aimaretti è il nuovo presidente della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), tra le più prestigiose società scientifiche italiane. Professore ordinario di Endocrinologia e direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, nonché direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, Aimaretti è stato eletto alla guida della SIE per i prossimi 2 anni in occasione del 42° Congresso nazionale che si è concluso a Roma il 1° luglio. Originario di Pinerolo (TO), e formatosi a Torino, Gianluca Aimaretti è autore di circa 267 articoli scientifici ed è uno dei massimi esperti italiani della fisiopatologia dell’ormone della crescita. “Per me è un onore esser stato nominato alla guida della SIE, la società scientifica in cui ho mosso i primi passi nell’ambito della ricerca scientifica e della didattica innovativa – commenta Aimaretti – È mia intenzione mettere al centro della sua azione i giovani e sviluppare progetti di collaborazione con le altre società scientifiche che si occupano di Endocrinologia e Metabolismo”. “Per i prossimi due anni punteremo a mantenere la SIE in prima linea nelle sfide cliniche quotidiane per la cura di patologie croniche a elevata prevalenza epidemiologica, e a proseguire con l’attività di sensibilizzazione e promozione presso l’opinione pubblica delle tematiche più rilevanti e sensibili riguardanti l’endocrinologia italiana e mondiale attraverso campagne di sensibilizzazione, screening e attività sociali che impattino sulla qualità di vita dei cittadini”, conclude Aimaretti.

