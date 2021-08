Gestione pandemia, gli europei promuovono Draghi. L’europarlamentare Regimenti: “Pagano serietà e competenza”

On. Luisa Regimenti

Roma, 2 agosto 2021 – “Unità, serietà, competenza, solidità delle istituzioni. Quando i cittadini italiani incontrano queste qualità in chi li governa si sentono rassicurati e prende il sopravvento la fiducia. Per questo promuovono il premier Draghi per come sta affrontando la pandemia e giudicano decisivo il ruolo della Commissione europea per aver accentrato l’acquisto delle forniture vaccinali durante la campagna d’immunizzazione”.

Lo dichiara l’europarlamentare Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità e membro del dipartimento di Sanità di Forza Italia, commentando i dati emersi dal primo report della rete Euroskopia, raccolti fra gli abitanti di tutto il Continente e sviluppati nel nostro Paese da Swg, secondo cui il presidente del Consiglio è al secondo posto per gradimento, solo dietro alla Merkel, e l’Europa è stata determinante nella campagna di vaccinazione unitaria.

“La fiducia per Draghi – spiega la Regimenti – dimostra non solo la qualità della persona, ma l’importanza della credibilità, rispetto al passato, nell’affrontare crisi così drammatiche, come quella che stiamo vivendo. Di fronte a scenari così preoccupanti, è fondamentale che tutti uniscano le forze. Lo si è fatto in Italia, con un governo di solidarietà nazionale, in cui ogni partito ha fatto rinunce in nome di un obiettivo comune e superiore”.

Ma, ancor di più, “è stato determinante – secondo la Regimenti – il ruolo svolto dall’Europa nel rendere centrale l’acquisto di vaccini, non lasciando libertà di azione ai singoli Paesi. Solo un italiano su 3, infatti, pensa che se avessimo agito da soli avremmo potuto fare meglio. Questo perché la Commissione europea e l’Unione hanno dato senso di omogeneità e compattezza nel gestire la crisi”.