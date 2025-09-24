Gestione del tumore al seno: masterclass di Senologia all’ospedale Mauriziano

Torino, 24 settembre 2025 – Inizia giovedì 25 settembre, con l’incontro su “Ormoni e mammella”, la prima masterclass di Senologia “Cure the disease, care for women”: corso in dodici lezioni sul trattamento del tumore al seno e sulla sua gestione quotidiana da parte della donna.

La masterclass è organizzata dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, è riservata a specialisti ginecologi ambulatoriali e ospedalieri ed è dedicata alla memoria della professoressa Nicoletta Biglia, compianta direttrice della SCDU Ginecologia Ostetricia del Mauriziano scomparsa nell’autunno del 2023.

“Il tumore al seno ha alta incidenza (53.000 nuovi casi in Italia nel 2024) e alta sopravvivenza (88% nello stesso anno) – spiega il dott. Luca Sgro, specialista della Breast Unit del Mauriziano e direttore del corso assieme ai colleghi Piergiorgio Spanu e Stefano Burlizzi – La sua insorgenza a un’età precoce e le terapie di lunga durata, molto efficaci ma non prive di effetti collaterali, generano un impatto ampio e profondo su moltissimi aspetti della vita della donna. Il ginecologo si trova perciò a rivestire un ruolo insostituibile nell’affrontare sintomi ed effetti collaterali, tematiche di fertilità e contraccezione, counseling e sorveglianza”.

Dal 25 settembre fino al 25 giugno 2026, il corso sarà organizzato in dodici appuntamenti, ciascuno dei quali affronterà, per voce di docenti con esperienza pluriennale nel trattamento del carcinoma mammario, tematiche specifiche che si riferiscono direttamente alla gestione quotidiana della donna. I docenti provengono da tutta Italia e, tra loro, figurano anche diversi specialisti del Mauriziano, compresi la professoressa Annamaria Ferrero, Direttore della SCDU di Ginecologia Ostetricia e il professor Giorgio Valabrega, Direttore della SCDU di Oncologia.

“Le donne con patologie senologiche devono poter contare su una figura in grado di fungere da caregiver a 360° – aggiunge Luca Sgro – Una figura che può relazionarsi con oncologo, chirurgo, radioterapista, radiologo, genetista e ginecologo ed è in grado di gestire le interazioni farmacologiche e gli effetti collaterali al pari delle aspettative di qualità di vita, comprese la sessualità e la fertilità, fortemente impattate dalle terapie”.

L’incontro di domani sarà dedicato a “Ormoni e mammella”. Verrà introdotto dal dott. Sgro e dal prof. Piero Sismondi, già Direttore della SCDU Ginecologia Ostetricia del Mauriziano e conterà sugli interventi della dott.ssa Simona Ambroggio (“PCOS e amenorree”), del prof. Alberto Revelli (“Preservazione della fertilità nelle pazienti con tumore della mammella”), della dott.ssa Franca Fruzzetti (“Contraccezione e rischio oncologico) e del dott. Marco Gambacciani (“TOS e rischio oncologico”).