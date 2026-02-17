Gestione dei sanguinamenti in sala robotica, Gaetano Romano nel gruppo di esperti del Karl Landsteiner Institute di Vienna

Da sin: Stefan Watzka, Gaetano Romano, Tibor Krajc

Pisa, 17 febbraio 2026 – Gaetano Romano, chirurgo dell’Unità operativa di Chirurgia toracica dell’Aou pisana diretta da Marco Lucchi, è stato invitato come docente alla I edizione del corso internazionale organizzato dal Karl Landsteiner Institute di Vienna sulla gestione dei sanguinamenti intraoperatori in chirurgia toracica mininvasiva, portando l’esperienza clinica e scientifica maturata in Aou pisana nel campo della chirurgia robotica.

In due sale operatorie dedicate alla simulazione su modelli animali e fisici ad alta fedeltà, con sistema robotico Da Vinci con doppia consolle, il dott. Romano ha effettuato formazione teorica e pratica sulla gestione di questa emergenza in sala, a riprova del ruolo di capofila svolto dal Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aou pisana in questi anni a livello europeo nel tutoraggio e nella didattica.

I chirurghi partecipanti, provenienti da Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Ucraina, Italia, Polonia e Portogallo, hanno vissuto in prima persona situazioni di elevato stress legate alla gestione di sanguinamenti intraoperatori improvvisi, tra le complicanze più temute in chirurgia mininvasiva, acquisendo, grazie alla guida degli esperti, competenze fondamentali per affrontare eventi complessi di questo tipo, in un percorso formativo che si è distinto per innovatività e alto livello specialistico e che ha visto anche la presenza di uno psicologo per la corretta gestione della tensione e del livello di pressione che tali situazioni comportano.

Del gruppo di esperti del corso, intitolato “Practical Management of Bleeding Emergencies”, oltre a Gaetano Romano facevano parte anche Tibor Krajc, chirurgo toracico a Vienna e presidente del corso, Stefan Watzka, direttore della Chirurgia toracica della Klinik Floridsdorf, Luca Bertolaccini, chirurgo toracico all’IEO di Milano, Oliver Ashur, anestesista, Bernhard Winkler, cardiochirurgo e Tim Graf-Kolvenbach, psicologo, tutti operanti a Vienna.

L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) ed è stato accreditato dall’European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®).