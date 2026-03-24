Geni riprogrammati e cellule curative: i massimi esperti a Torino per vincere le sfide della medicina di precisione

Torino, 24 marzo 2026 – Il 26 e 27 marzo 2026, presso il Centro di Biotecnologie Molecolari (MBC) dell’Università di Torino, si terrà IV Meeting annuale dell’Associazione NOTA-APS (Network Officine Terapie Avanzate), appuntamento di riferimento a livello nazionale per il settore delle Terapie Avanzate.

L’iniziativa si svolge con il sostegno del Centro di Biotecnologie Molecolari (MBC) Guido Tarone e del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (DBMSS) dell’Università di Torino, che fin dalla nascita dell’Associazione nel 2022 ne supporta attivamente le attività, condividendone la visione orientata allo sviluppo di un sistema integrato capace di connettere ricerca, produzione e applicazione clinica.

NOTA-APS nasce infatti con l’obiettivo di mettere in rete le competenze e le esperienze delle diverse professionalità coinvolte nel settore delle Terapie Avanzate, promuovendo il dialogo tra mondo accademico, industria, clinica e istituzioni regolatorie. Un ecosistema collaborativo che punta a facilitare la condivisione di conoscenze, l’armonizzazione normativa e l’adozione di soluzioni innovative per migliorare l’accesso dei pazienti a terapie altamente personalizzate e di precisione.

Le Terapie Avanzate – che comprendono, tra le altre, terapie geniche, cellulari e ingegneria tissutale – rappresentano oggi una delle frontiere più promettenti della medicina contemporanea, offrendo nuove opportunità di trattamento per patologie rare, oncologiche e croniche spesso prive di alternative terapeutiche efficaci. Il meeting annuale si inserisce in questo contesto come un momento strutturato di confronto e aggiornamento, articolato in due giornate di lavoro e sette sessioni tematiche dedicate all’intera filiera degli Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), dalla ricerca allo sviluppo clinico, fino alla produzione e all’immissione sul mercato.

“Le Terapie Avanzate, che comprendono, tra le altre, terapie geniche, cellulari e ingegneria tissutale, rappresentano oggi una delle frontiere più promettenti della medicina contemporanea – dichiara la prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente di MBC e Site Manager della Cell Factory dell’Università di Torino – offrendo nuove opportunità di trattamento per patologie rare, oncologiche e croniche spesso prive di alternative terapeutiche efficaci”.

“Il meeting annuale – aggiunge Monica Gunetti, Responsabile e Qualified Person dell’Officina Farmaceutica Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Presidente dell’associazione NOTA – si inserisce in questo contesto come un momento strutturato di confronto e aggiornamento, articolato in due giornate di lavoro e sette sessioni tematiche dedicate all’intera filiera degli Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), dalla ricerca allo sviluppo clinico, fino alla produzione e all’immissione sul mercato”.

La prima giornata sarà dedicata alle principali sfide che il settore è chiamato ad affrontare, con approfondimenti sugli aspetti regolatori, sui modelli organizzativi e ispettivi, sui processi produttivi e sul controllo qualità. Ampio spazio sarà riservato anche alla gestione della catena di approvvigionamento e al ruolo dell’innovazione tecnologica nel supportare la scalabilità e la standardizzazione dei processi produttivi.

La seconda giornata sarà invece focalizzata sulla dimensione clinica e applicativa delle Terapie Avanzate, con la presentazione di dati sperimentali e risultati clinici, nonché di casi studio e soluzioni tecnologiche già implementate. Un programma che testimonia come le Terapie Avanzate siano infatti sempre più presenti nella pratica clinica e stiano rapidamente evolvendo verso modelli di utilizzo su larga scala.

Il meeting vedrà la partecipazione di produttori di ATMPs in ambito accademico e industriale, rappresentanti delle principali autorità regolatorie – tra cui Agenzia Italiana del Farmaco AIFA – clinici di rilievo internazionale ed esperti impegnati nello sviluppo e nell’applicazione di queste terapie innovative, oltre a partner tecnologici e fornitori di soluzioni avanzate per la produzione e il controllo qualità.

Tra i temi al centro del dibattito figurano l’evoluzione del quadro regolatorio, le sfide legate al trasferimento tecnologico e alla produzione in GMP (Good Manufacturing Practice, le linee guida obbligatorie per legge che definiscono gli standard di qualità e sicurezza nella produzione di farmaci) il controllo microbiologico e di qualità, l’innovazione nei sistemi di manufacturing e le nuove prospettive terapeutiche, tra cui le terapie cellulari CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell, un’immunoterapia avanzata che riprogramma geneticamente i linfociti T del paziente per riconoscere e distruggere le cellule tumorali), le vaccinazioni cellulari e le applicazioni emergenti nel trattamento di patologie oncologiche e rare.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sostenibilità delle Terapie Avanzate e alla necessità di sviluppare modelli organizzativi e industriali capaci di garantire un accesso equo e tempestivo ai pazienti, nel rispetto degli elevati standard di sicurezza, qualità ed efficacia richiesti.

Il IV Meeting NOTA-APS si conferma così un’occasione strategica di dialogo tra tutti gli attori della filiera, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e contribuire allo sviluppo di un sistema nazionale sempre più integrato e competitivo nel panorama internazionale delle Terapie Avanzate.