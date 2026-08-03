Gaslini: “Nessuna chirurgia ceduta ai privati, il progetto con Villa Montallegro abbatte le liste d’attesa”

Genova, 3 agosto 2026 – In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, l’Istituto ritiene necessario chiarire alcuni elementi, per evitare che un progetto finalizzato alla riduzione delle liste d’attesa venga rappresentato in modo non corrispondente alla realtà.

Il Gaslini non ha ceduto attività chirurgiche al privato e non ha trasferito proprie funzioni assistenziali. Il progetto avviato presso Villa Montallegro è una misura sperimentale e temporalmente definita, attraverso la quale l’Istituto utilizza sale operatorie e servizi di supporto messi a disposizione da una struttura sanitaria autorizzata, mantenendo integralmente la presa in carico dei propri pazienti.

I bambini restano pazienti del Gaslini. La selezione dei casi, l’indicazione chirurgica, la valutazione anestesiologica, l’esecuzione degli interventi, la responsabilità clinica, la documentazione sanitaria e il follow-up rimangono sotto la diretta governance dell’Istituto e dei suoi professionisti.

L’obiettivo è consentire a bambini già inseriti nelle liste di attesa di ricevere tempestivamente interventi programmati a bassa e media complessità, senza alcun costo per le famiglie e mantenendo gli standard di qualità e sicurezza del Gaslini.

L’iniziativa nasce in un periodo nel quale la programmazione estiva e la difficoltà a reperire alcune specifiche professionalità di sala operatoria avrebbero potuto ridurre la capacità chirurgica. Le politiche di reclutamento e valorizzazione del personale proseguono e rappresentano la risposta strutturale. Nel frattempo, sarebbe stato irresponsabile lasciare che le criticità organizzative ricadessero sui bambini e sulle loro famiglie.

L’iniziativa è stata avviata attraverso una manifestazione di interesse rivolta a tutte le strutture sanitarie dell’area metropolitana, pubbliche e private. Villa Montallegro, unica struttura a rendersi disponibile, è una realtà dotata di elevati standard organizzativi e tecnologici e di una consolidata esperienza chirurgica.

Prima dell’avvio del progetto, il Gaslini ha realizzato uno specifico percorso di formazione del personale coinvolto, definito protocolli operativi condivisi e verificato tutte le misure organizzative e di sicurezza necessarie. Sono stati inoltre stabiliti criteri rigorosi di selezione dei pazienti, procedure per la gestione delle eventuali criticità e percorsi di trasferimento immediato verso il Gaslini in caso di necessità. L’intero modello è stato progettato affinché ogni bambino ricevesse lo stesso livello di qualità, appropriatezza e sicurezza garantito all’interno dell’Istituto.

I risultati ottenuti

I primi risultati confermano la concreta utilità del percorso. Nelle prime tre settimane sono stati effettuati 63 interventi chirurgici pediatrici programmati, tutti in regime elettivo e di Day Surgery, rispondendo quindi ai bisogni concreti dei bambini e delle loro famiglie. La soddisfazione espressa dai pazienti, dalle famiglie e dagli operatori è elevata.

È quindi improprio parlare di “cessione della chirurgia al privato” o di esternalizzazione. La responsabilità clinica, la governance del percorso e la finalità assistenziale restano interamente pubbliche. La sanità pubblica si difende anche attraverso la capacità di adottare soluzioni concrete, trasparenti e temporanee quando queste consentono di garantire tempestività, sicurezza ed equità delle cure.

Il Gaslini resta disponibile a un confronto serio e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali. Tale confronto, tuttavia, deve fondarsi sulla corretta rappresentazione dei fatti nel pieno rispetto di tutti gli stakeholders coinvolti. Il rispetto dei tempi di attesa costituisce obiettivo prioritario al quale sono richiamati tutti gli enti del Servizio sanitario. Il suo raggiungimento richiede il contributo responsabile di tutte le componenti del sistema, nell’interesse prioritario dei bambini e delle loro famiglie.

Il Gaslini continuerà a perseguire questo obiettivo con responsabilità, trasparenza e professionalità, valorizzando il lavoro dei propri professionisti e ogni collaborazione capace di sostenere concretamente la missione pubblica di cura dell’Istituto.