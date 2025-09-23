Gallarate, restituita mobilità al gomito con artroscopia mininvasiva

Gallarate, 23 settembre 2025 – Il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Gallarate all’avanguardia nella cura delle patologie del gomito.

La dott.ssa Laura Negri, coadiuvata dalla dott.ssa Laura Alberton, e sotto la supervisione del direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dott. Angelantonio Pascazio, ha eseguito un delicato intervento di artroscopia del gomito su un giovane paziente di 34 anni, con rigidità postraumatica dell’articolazione; l’intervento in tecnica mininvasiva è stato eseguito in anestesia generale ed è durato meno di un’ora.

La degenza post-operatoria è di appena una notte e, da oggi, il paziente può già cominciare la mobilizzazione del gomito e l’utilizzo dell’arto per eseguire attività leggere.

“Le indicazioni per l’esecuzione dell’intervento di artroscopia del gomito sono la rimozione di corpi mobili, lisi per rigidità articolare, l’asportazione di osteofiti, l’osteocondrite dissecante, l’epicondilite, la sinoviectomia per infiammazione croniche e coadiuvante nella sintesi di alcune fratture”, spiega la dott.ssa Laura Negri, responsabile della Struttura Semplice di Chirurgia Artroscopica.