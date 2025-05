Fragilità e urgenze chirurgiche: all’A.O. Moscati nasce un protocollo per il paziente anziano

Avellino, 14 maggio 2025 – Un importante momento di approfondimento per tutti gli specialisti chiamati a prendersi cura del paziente anziano che necessita di interventi chirurgici, per accompagnarlo con consapevolezza nel percorso di diagnosi, in sala operatoria, fino alle dimissioni e all’assistenza sul territorio. Un dibattito a più voci che vedrà chirurghi, geriatri, anestesisti, infermieri e tanti altri professionisti della salute discutere su diversi tavoli dedicati.

L’obiettivo del convegno “Il paziente anziano fragile nelle urgenze chirurgiche” si legge nel sottotitolo: Proposta di protocollo. E a spiegarne il senso è Vincenzo Landolfi, direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, organizzatore e responsabile scientifico dell’evento: “Le diverse sessioni tecniche e di aggiornamento su una tematica di grande attualità, considerato che la popolazione di anziani è quella che maggiormente ci rappresenta – evidenzia – avranno anche un momento “politico”, con una tavola rotonda che vedrà confrontarsi i gestori della sanità, dal Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, al manager dell’Asl Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, al Presidente della V Commissione Sanità della Regione Campania, Vincenzo Alaia, ai deputati Michele Gubitosa, Gianfranco Rotondi e Toni Ricciardi, per programmare e disegnare un percorso condiviso per la gestione ottimale dell’anziano fragile nella sanità irpina”.

Il convegno si terrà per l’intera giornata di venerdì 16 maggio, con inizio alle ore 9.00, presso l’Hotel de la Ville di via Palatucci e si svolgerà in più sale, dove saranno trattati in contemporanea argomenti diversi che ruotano intorno al tema centrale, con relatori esperti della materia provenienti da tutta Italia, che, attraverso il racconto della loro esperienza diretta, offriranno spunti di riflessione sulla necessità di conoscere nel modo migliore le peculiarità del corpo che invecchia e avanzare così nuove proposte per gestirne i relativi bisogni e le eventuali complicanze.