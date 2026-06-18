FOE 2026, il Senato dà il via libera. INFN: “Passo fondamentale per la stabilità scientifica del Paese”

Prof. Antonio Zoccoli

Roma, 18 giugno 2026 – Ieri, 17 giugno 2026, si è concluso con il passaggio in Senato l’iter di approvazione del Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) 2026. Di seguito il commento del Presidente dell’INFN, Antonio Zoccoli.

“L’approvazione del riparto del Fondo Ordinario per gli Enti di ricerca 2026 è un contributo fondamentale per consolidare il sistema della ricerca pubblica italiana. Quest’anno, grazie all’incremento dei fondi previsto dal FOE, oltre ai finanziamenti premiali e al piano straordinario per il personale stabilito con la Legge di Bilancio 2026, che rafforza le competenze costruite negli ultimi anni e dà continuità alle iniziative avviate con gli investimenti del PNRR, gli Enti di Ricerca possono contare su misure che consentono una maggiore stabilità delle attività scientifiche, e che confermano l’impegno del MUR, in particolare del Ministro Anna Maria Bernini, a promuovere le condizioni per una programmazione della ricerca nazionale a medio-lungo termine.

Per funzionare bene la ricerca ha, infatti, bisogno di persone, infrastrutture, risorse adeguate e programmazione, e questo è ancora più determinante per quelle istituzioni scientifiche, come l’INFN, che operano nel settore della big science.

È importante ribadire che la capacità di un Paese di continuare a produrre conoscenza, innovazione e opportunità per le nuove generazioni passa necessariamente attraverso la ricerca scientifica di qualità”.