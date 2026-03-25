Focolai di meningite in Europa, gli esperti frenano l’allarme: il sistema di sorveglianza funziona, i vaccini proteggono

Milano, 25 marzo 2026 – I recenti casi di meningite segnalati in Europa riportano l’attenzione su una patologia seria, ma ben conosciuta e monitorata. L’Osservatorio Virusrespiratori invita a mantenere alta la vigilanza senza cedere a inutili allarmismi, sottolineando l’importanza di una corretta informazione e degli strumenti di prevenzione disponibili.

La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono cervello e midollo spinale e può essere causata da diversi agenti, tra cui batteri come meningococco, pneumococco ed emofilo. Le forme batteriche, seppur più rare, sono le più gravi e richiedono un intervento tempestivo.

Negli ultimi mesi, alcuni cluster – in particolare in contesti come scuole e università – hanno attirato l’attenzione mediatica. Tuttavia, si tratta di fenomeni noti, che tendono a presentarsi con maggiore frequenza in specifici periodi dell’anno, come primavera e autunno, e che rientrano nelle dinamiche epidemiologiche già osservate.

Fondamentale è il ruolo della sorveglianza epidemiologica, che consente di identificare precocemente i casi e attivare rapidamente tutte le misure necessarie per il contenimento. L’individuazione tempestiva permette infatti di intervenire sui contatti stretti attraverso protocolli di prevenzione, come la chemioprofilassi, riducendo il rischio di diffusione.

Prof. Fabrizio Pregliasco

Accanto al monitoraggio, la prevenzione resta il pilastro principale. Le vaccinazioni contro i principali batteri responsabili della meningite rappresentano uno strumento efficace e sicuro, in grado di ridurre significativamente l’incidenza della malattia, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.

“Quello che osserviamo oggi, anche a livello internazionale, è un sistema di sorveglianza che funziona e intercetta tempestivamente i casi, anche quelli meno gravi. Questo deve essere interpretato come un segnale positivo, non come motivo di allarme. La meningite è una malattia seria, ma prevenibile e gestibile grazie a vaccini e interventi tempestivi” afferma il prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università di Milano, Direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it.

Prof. Gian Luigi Marseglia

In questo contesto, è importante sottolineare come i casi recentemente registrati in Gran Bretagna abbiano interessato prevalentemente giovani adulti, confermando che alcune fasce di età rappresentano momenti di maggiore vulnerabilità. Tuttavia, la prevenzione della meningite inizia fin dall’infanzia, attraverso l’adesione completa al calendario vaccinale. Proprio per questo, le strategie più efficaci prevedono un approccio lungo tutto l’arco della vita, che includa anche richiami vaccinali nelle età successive, in particolare durante l’adolescenza e la giovane età adulta, fasi in cui il rischio di circolazione del batterio può aumentare.

“In qualità di pediatra, posso dire che la meningite è una malattia complessa e potenzialmente molto grave, che in passato abbiamo visto colpire duramente i bambini, soprattutto prima della disponibilità di vaccini efficaci. Oggi, fortunatamente, disponiamo di strumenti di prevenzione straordinari che permettono di proteggere in modo esteso la popolazione pediatrica. È fondamentale non abbassare la guardia e continuare a puntare sulla vaccinazione secondo il calendario previsto, includendo anche i richiami nelle fasce di età più a rischio, come l’adolescenza. I focolai isolati, come quello recentemente segnalato nel Regno Unito, sono eventi noti e circoscritti: vanno monitorati con attenzione, ma senza creare allarmismo nelle famiglie” dichiara il prof. Gian Luigi Marseglia, Professore Ordinario di Pediatria all’Università degli Studi di Pavia, Presidente SIAIP (Società Italiana di Immunologia e Allergologia Pediatrica) e membro del board scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it

È essenziale promuovere una comunicazione equilibrata, che aiuti i cittadini a comprendere i rischi reali senza generare paure ingiustificate. Una corretta informazione consente infatti di riconoscere precocemente i sintomi e di rivolgersi tempestivamente ai servizi sanitari.