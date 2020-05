Flavia Petrini presidente SIAARTI entra nella Commissione tecnico-scientifica della Protezione Civile Prof.ssa Flavia Petrini Roma, 13 maggio 2020 – La Presidente della Società Italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), Flavia Petrini, è entrata a far parte della Commissione tecnica-scientifica per la Fase-2 dell’emergenza Coronavirus, team presieduto dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Nata a Cesena, laureata nel 1980 in medicina presso l’Università di Bologna e specializzata in Anestesia e Rianimazione presso lo stesso ateneo nel 1983, Flavia Petrini è Professore Ordinario presso l’Università degli Studi G.d’Annunzio di Chieti-Pescara e Direttore (sempre a Chieti) dell’Unità complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Riconosciuta esperta in ambito internazionale di sicurezza clinica, medicina perioperatoria e tecniche di gestione delle vie aeree, la professoressa è co-autore ed ha coordinato la stesura e l’implementazione di numerose Linee Guida nazionali ed europee; è inoltre autore di oltre 430 lavori, la maggior parte dei quali pubblicati su libri e riviste scientifiche nazionali e internazionali. Flavia Petrini è presidente SIAARTI dal 2019 e rimarrà in carica fino alla fine del 2021.

