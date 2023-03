Fisioterapia cardiorespiratoria, V Congresso nazionale ArIR

Dott. Andrea Lanza

Milano, 8 marzo 2023 – A distanza di quattro anni da Treviso e dopo l’evento di Assago dello scorso giugno, torna per la V Edizione il più grande congresso sulla Fisioterapia Cardio-Respiratoria in Italia organizzato da ArIR, Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria. L’edizione di quest’anno dal titolo “Valorizzare l’alleanza tra professionisti sanitari nel rispondere ai nuovi bisogni della comunità” è in programma l’11-12-13 maggio 2023 a Roma presso l’Hotel Barceló Aran Mantegna.

Svelati anche i dettagli dell’evento, che da sempre rappresenta il principale momento di confronto tra operatori del settore, specialisti e studenti: 2 aree espositive, oltre 30 sessioni e oltre 50 relatori tra ospiti italiani e internazionali faranno il punto sulle grandi tematiche della fisioterapia Cardio-Respiratoria e porteranno nuovi spunti di riflessione e di condivisione. Formazione, scienza, nuovi supporti tecnologici saranno i punti cardine del Congresso: passando dai temi fondamentali della professione, l’evento sarà il crocevia per nuove opportunità di confronto e di condivisione di esperienze.

Sette i filoni che guideranno i contenuti del congresso: esercizio fisico, mobilizzazione precoce, vie aeree superiori, disostruzione bronchiale, ventilazione non invasiva, palliazione e sonno. Attraverso oltre 30 sessioni di lavoro si farà il punto sullo stato della fisioterapia Cardio-Respiratoria nell’ambito pediatrico, nelle malattie neuromuscolari, dalla fase acuta e subacuta al territorio con particolare risalto alle nuove tecnologie e ai servizi di telemedicina e teleriabilitazione.

Infine, l’innovazione come driver nella fisioterapia respiratoria sarà affrontata con momenti verticali soprattutto nella prima giornata del Congresso: dall’utilizzo di piattaforme multimediali e tecnologie nella teleriabilitazione delle patologie cardio respiratorie croniche, alla riabilitazione cardiopolmonare di oggi, ai nuovi modelli e alle nuove prospettive dopo la pandemia, fino alle strategie innovative per aumentare la partecipazione nella riabilitazione Cardio-Respiratoria.

Andrea Lanza, Presidente di ArIR: “Come Associazione siamo lieti di presentare il V Congresso Internazionale ArIR, il più grande evento di fisioterapia Cardio-Respiratoria organizzato in Italia e divenuto ormai da più di dieci anni un appuntamento fisso per colleghi provenienti da tutto il mondo. Alla luce degli eventi di questi ultimi anni che hanno coinvolto gli operatori sanitari in prima linea, i fisioterapisti respiratori si sono integrati sempre di più con le altre figure professionali. Da questa rinnovata sinergia è nato il titolo del Congresso di quest’anno che assume un particolare significato per il mondo della fisioterapia Cardio-Respiratoria e non solo. Con questa edizione vogliamo infatti offrire un’opportunità di incontro tra professionisti provenienti da tutto il mondo, colleghi interessati ad aggiornare le proprie conoscenze e a condividere le proprie esperienze, promuovendo nuovi strumenti a supporto del Fisioterapista Cardio-Respiratorio”.